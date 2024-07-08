الإثنين 8 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«جناح البايرن» يخضع لجراحة

«جناح البايرن» يخضع لجراحة
8 يوليو 2024 14:35

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
موراتا يثير «ضجة» في إسبانيا!
ميسي ورونالدو ضمنها.. 3 مشاهد تجمع بين «اليورو» و«كوبا أميركا»!
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة


كشفت صحيفة بيلد وشبكة سكاي التلفزيونية، أن ليروي ساني جناح بايرن ميونيخ خضع لعملية جراحية في الفخذ، بعد أيام قليلة من توديع منتخب ألمانيا لمنافسات بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم.
وذكرت تقارير صحفية أن ساني يعاني من مشاكل في العظم منذ فترة، ويأمل أن يتخلص من آلامه بنهاية يوليو الجاري.
ورغم إصابته منذ فترة طويلة، فإن يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا ضم ليروي ساني للقائمة التي خاضت بطولة أمم أوروبا بألمانيا، حيث خرج منتخب الماكينات من دور الثمانية بعد الخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 1-2 بعد وقت إضافي.
وشارك ساني أساسياً أمام إسبانيا قبل استبداله بين الشوطين بسبب آلام الإصابة.
ويأمل الجناح الألماني الدولي أن يتعافى من إصابته ليبدأ الاستعداد للموسم المقبل مع بايرن ميونيخ تحت قيادة المدرب الجديد فينسنت كومباني، الذي كان زميله بصفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

كأس أمم أوروبا
يورو 2020
ألمانيا
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اقتصاد
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اليوم 14:23
حاكم الشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية
اليوم 15:21
حاكم أم القيوين
علوم الدار
حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مستشار لشؤون التخطيط العمراني
اليوم 15:15
البطولة السابعة لكأس الإمارات العالمي تستقطب نخبة الخيول العربية في البرازيل
الرياضة
البطولة السابعة لكأس الإمارات العالمي تستقطب نخبة الخيول العربية في البرازيل
اليوم 15:08
حاكم أم القيوين
علوم الدار
حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً أميرياً بشأن دمج دوائر حكومية
اليوم 15:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©