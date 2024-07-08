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الرياضة

«مودرن سبورت» يفرض الحظر بعد وفاة أحمد رفعت

«مودرن سبورت» يفرض الحظر بعد وفاة أحمد رفعت
8 يوليو 2024 14:42

 
القاهرة (د ب أ)

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فرضت إدارة نادي مودرت سبورت الذي ينافس في الدوري المصري لكرة القدم، الحظر الإعلامي على كل منظومته، ومنعت التعليق على وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق.
وقالت إدارة مودرت سبورت، في بيان عبر مركزها الإعلامي، إن هناك قراراً صدر بمنع الأحاديث الإعلامية أو الحوارات الصحفية من أي مسؤول في النادي عن وفاة اللاعب رفعت، انتظاراً لقرار لجنة التحقيقات المشكلة بتاريخ 7 يوليو 2024 من وزارة الشباب والرياضة حول الأزمة.
وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري أعلن تكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، بالتحقيق في كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل إلى الإمارات للإعارة لفريق الوحدة.
وتوفي رفعت السبت عن عمر يناهز 31 عاماً نتيجة مشاكل في القلب، بدأت بسقوطه على أرض الملعب، خلال مباراة الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري في مارس الماضي.
وخرج نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الراحل في مقابلة تليفزيونية، ليؤكد أن اللاعب تعرض لضغوط نفسية قاسية أثرت عليه، مما تسبب في وفاته، وهو ما لمح له رفعت في مقابلة تليفزيونية أخرى قبل أيام قليلة من وفاته.

أحمد رفعت
مصر
الدوري المصري
أشرف صبحي
الإمارات
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