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البطولة السابعة لكأس الإمارات العالمي تستقطب نخبة الخيول العربية في البرازيل

البطولة السابعة لكأس الإمارات العالمي تستقطب نخبة الخيول العربية في البرازيل
8 يوليو 2024 15:08

 
ساو باولو (وام)


برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، استضاف مركز هلفيتيا للخيول بمنطقة إنداياتوبا، بالقرب من مدينة ساو باولو البرازيلية، البطولة السابعة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية لموسم 2024.
ووجدت البطولة التي تعتبر أولى جولات كأس الإمارات العالمي في أميركا الجنوبية، ترحيباً كبيراً من الملاك والمربين والمهتمين بالخيول العربية، من خلال الحضور الكبير للمرابط والمزارع، حيث شاركت بها نخبة الخيول في البرازيل بشكل عام، وولاية ساو باولو على وجه الخصوص التي تشتهر بوجود أعداد كبيرة من الخيول العربية.
وأحرزت اللقب الذهبي في بطولة المهرات «ريكا ريكا جوني» لمربط جوني - بويتوف، وتلتها في المركز الثاني، وحصلت على الفضية «أريا داليا» لمربط سانتا مارتا - جاجوريونا، فيما نال «روبين أس تي سي» لمربط أرتينجا - أراراس، اللقب البرونزي. وتصدر «باتريك آر آي سي» لمربط براون ريفر - ساو جوزيه دو ريو باردو، بطولة الأمهار، وأحرز اللقب الذهبي، وحل وصيفاً ونال الفضة «ديستني أتش آي سي» لمربط أستانسيا كاليفورنيا - تاتوي، وحصل على اللقب البرونزي «آي بي إني إيميج دبليو إن» لمربط بيراكوما - كاكابافا.
وتوشحت «أرتميسا هيو» لا وليمبو (أوروجواي)، باللقب الذهبي للأفراس، ونالت اللقب الفضي «كوين ألسا أف دبليو أم» لمربط لونا ستار - سيلفيانوبوليس، بينما حصلت على البرونز «هناء7 أف» لمربط السيفلانو - أتيبايا.
وحصد «راجناري جي في» اللقب الذهبي للفحول، وجاء في المركز الثاني ونال اللقب الفضي لمربط فيانا - أرتور نوجيرا.

 

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وقال محمد أحمد الحربي: نفخر بالنجاحات المستمرة التي تحققها بطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية لموسم 2024 في نسخته الأولى، والذي يأتي تجسيداً للرؤية السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وأضاف: نجحت أولى بطولات الكأس في قارة أميركا الجنوبية في البرازيل بكل المقاييس، حيث أقيمت ضمن مهرجان ضخم واحتفالية كبرى بالخيل العربية، ونحن سعداء بأن تصل بطولات الكأس إلى الملاك والمربين في مختلف قارات العالم.
وأعرب الحربي، في ختام حديثه، عن ارتياحه للمستوى العالي والتنظيم الاحترافي الذي تسير عليه بطولات الكأس، مشيداً ببطولة البرازيل التي جاءت إقامتها في منطقة مهمة للخيول العربية، وقال: نفخر بدعم الملاك والمربين، باعتبار ذلك أحد أهم أهداف بطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية.

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