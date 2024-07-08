ختام رائع لبطولة الإمارات للكيك بوكسينج للشباب



أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت بمكتسبات كبيرة، بطولة الإمارات للكيك بوكسينج للشباب، التي أقيمت لمدة 3 أيام، في سبيس 42 أرينا، بشاطئ الراحة في أبوظبي، بمشاركة 571 لاعباً ولاعبة، يمثلون 41 نادياً، ضمن أجندة مسابقات وأنشطة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج.

شهد ختام البطولة، وشارك في تتويج أبطال اليوم الختامي، عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وعلي خوري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، وياسر سالم الساعدي، عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة.

وتصدر الترتيب العام في ختام منافسات البطولة بنوعيها «كي 1 وبوينت فايت» فريق «UAM» برصيد 10 ذهبيات وميدالية فضية، وتبعه الخليج إنترناشونال سبورتس، وله 7 ذهبيات و4 فضيات و8 برونزيات، وجولدن سبورت سنتر- العين برصيد 7 ذهبيات وميداليتين برونزيتين.



وجرت البطولة في سبيس 42 أرينا التحفة المعمارية الجديدة التي انضمت إلى معالم أبوظبي العمرانية المتخصصة في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية، حيث تميزت بالطراز العمراني المعاصر، والمرافق المتطورة التي تمثل إضافة مهمة للبنى التحتية الرياضية في العاصمة، كما شهدت البطولة حضوراً جماهيرياً متميزاً من عوائل اللاعبين واللاعبات المشاركين، وسط تفاعل رائع من جميع الأندية داخل الدولة، واللاعبين الناشئين والشباب من 8 إلى 18 عاماً.

من جهته، قال عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: «أتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تثميناً وعرفاناً بدعمه السخي واهتمامه الكبير لمسيرة الاتحاد وقيادته إلى مرحلة متقدمة عالمياً».

وأضاف: «تجسد بطولة الإمارات للكيك بوكسينج للشباب، وحجم المشاركة الكبيرة وتنظيمها في صالة رياضية جديدة، مؤشرات مهمة في مسار التقدم والازدهار، على الصعيد الرياضي، واللعبة على وجه الخصوص، كما تمثل النجاحات نموذجاً للمنجزات الوطنية التي تعاصرها الدولة بشتى مجالات الحياة، مؤكداً أن مثل هذه البطولات تسهم في تعزيز شراكتنا المثمرة مع الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج «الواكو»، وبرامجنا المستقبلية وتحضيراتنا لاستضافة بطولة العالم في العام المقبل».



وقال: «نفخر بنجاحات البطولة ومكتسباتها للأجيال الواعدة، ونشيد بالمستويات والأداء الفني المتميز الذي ظهر عليه جميع المشاركين في الحدث، كما نؤكد أن الاتحاد حريص على تطوير الكيك بوكسينج، وتمثل البطولة الثانية من نوعها خلال 4 أشهر، الأمر الذي يجسد مكانة وقاعدة اللعبة المتطورة ومدى تفاعل اللاعبين بالمسابقات المعتمدة، ويدعم خططنا لاكتشاف المواهب الواعدة للمنتخبات الوطنية».

وأضاف: «نهنئ الأبطال الفائزين ونشيد بجميع من شارك في الحدث، ونثني على جهود الأندية والمدربين، كما نتقدم بالشكر للحضور الجماهيري الذي أثرى البطولة وأسهم بإخراجها بالصورة المرموقة».