الجزيرة يعلن التعاقد مع عموتة رسمياً لموسمين

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعلن نادي الجزيرة «رسمياً»، التعاقد مع المدرب الحسين عموتة، ليقود الإدارة الفنية لـ «فخر أبوظبي» خلال الموسم المقبل، بعد توقيعه عقداً يمتد لموسمين حتى 2026.

ووصل عموتة وطاقمه المعاون إلى أبوظبي مساء أمس الأول السبت، قبل التوقيع وإعلان العقد رسمياً اليوم، بحضور جمال النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة الجزيرة.

ويقود عموتة «54 عاماً»، طاقم تدريب مغربياً في الإشراف الفني للجزيرة يضم عزيز لكراوي المدرب السابق لنادي الرشاد البرنوصي في وظيفة «مدرب مساعد، بجانب رشيد روكي المدرب السابق لشباب المحمدية، وهشام الإدريسي مدرباً للحراس، وحسن اللوداري معداً بدنياً.

وينطلق مشوار عموتة مع «فخر أبوظبي» من خلال المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في والمقرر في إسبانيا والذي ينطلق الأحد المقبل.

وسبق لعموتة التواجد في دوري الإمارات لاعباً محترفاً في الشارقة موسم 2002-2003، والذي تُوج فيه «الملك» بلقب كأس رئيس الدولة، قبل الانتقال إلى الدوري القطري.

وحقق عموتة نجاحاً لافتاً في آخر محطاته التدريبية مع منتخب الأردن، بعدما قاد «النشامى» إلى نهائي كأس آسيا 2023، والتأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.