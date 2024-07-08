موزيتي يحقق «حلم الطفولة» في ويمبلدون!

لندن (أ ف ب)



بلغ الإيطالي لورنتسو موزيتي المصنف 25 عالمياً الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزه على الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار 4-6 و6-3 و6-3 و6-2 في الدور الرابع.

ولحق موزيتي بمواطنه يانيك سينر الأول الذي حجز بطاقته إلى ربع النهائي، بفوزه على الأميركي بن شيلتون الرابع عشر 6-2 و6-4 و7-6.

ويلتقي موزيتي في الدور المقبل مع الألماني ألكسندر زفيريف الرابع أو الأميركي تايلور فريتز الثاني عشر.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها موزيتي البالغ من العمر 22 عاماً، والذي يشارك للمرة الرابعة في ويمبلدون، ربع نهائي إحدى بطولات الجراند سلام.

وقال موزيتي: «من الصعب بالنسبة لي أن أكون متأثراً، لكن أعتقد أنني سأفعل ذلك اليوم، لقد كنت أحلم بهذه اللحظة منذ أن كنت طفلاً».

وأضاف: «إنه يوم عظيم بالنسبة لي وأنا سعيد وفخور حقاً بهذا الفوز على منافس قوي. لقد عانيت قليلاً في البداية أمام إرسالاته القوية. ما زلت أرتجف قليلاً لكن في النهاية كان الأمر صعباً. إنه يوم استثنائي حقاً بالنسبة لي».

في المقابل، انتهى مشوار مبيتشي بيريكار (2.03 م) الذي احتفل الاثنين بعيد ميلاده الحادي والعشرين، عند ثمن النهائي وهي أفضل نتيجة في مسيرته الاحترافية في البطولات الأربع الكبرى.

ولم يسبق لمبيتشي بيريكار الفوز بأي مباراة في البطولات الأربع الكبرى قبل ويمبلدون، بعد أن خسر مرتين في الدور الأول من رولان جاروس.

وفي ويمبلدون هذا العام، خرج من الدور الثالث للتصفيات، لكن تم استدعاؤه قبل بداية البطولة مباشرة بعد انسحاب الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش.

واستفاد بعد ذلك ببراعة من وضعه خاسراً محظوظاً، من خلال التغلب على الأميركي سيباستيان كوردا الـ21 في الدور الأول بتحقيقه 51 إرسالاً ساحقاً، ثم تغلب على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا في الدور الثاني، والفنلندي إميل روسوفيوري في الثالث.

ووقف مشوار الفرنسي في مباراته السابعة في البطولة الإنجليزية هذا العام، وهو ما يعادل مباراة نهائية للاعب دخل القرعة مباشرة.

وبقي آرثر فيس المصنف الـ 34 عالمياً الفرنسي الوحيد في منافسات البطولة هذا العام، حيث سيلتقي الأسترالي أليكس دي مينور التاسع لاحقاً.

ولدى السيدات، بلغت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، الرابعة عالمياً وبطلة نسخة 2022، ربع النهائي عقب انسحاب منافستها الروسية آنا كالينسكايا (18 عاماً) بسبب إصابة في ساعدها الأيمن.

واستسلمت كالينسكايا بعد خسارتها ثمانية أشواط متتالية، حيث وجدت نفسها متأخرة 3-6 و0-3.

وتواجه ريباكينا، البالغة 25 عاماً، الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الـ21 أو الصينية شينيو وانج الـ42.



