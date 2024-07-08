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«حكم الفضيحة» يدير مباراة إنجلترا وهولندا!

«حكم الفضيحة» يدير مباراة إنجلترا وهولندا!
8 يوليو 2024 20:07

 
لندن (د ب أ)

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تقرر أن يتولى حكم ألماني سبق إيقافه، في إطار فضيحة للتلاعب بالمباريات، ولديه تاريخ مع لاعب المنتخب الانجليزي جود بيلينجهام، إدارة مباراة إنجلترا وهولندا في الدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا المقامة حالياً في ألمانيا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن فيليكس زواير «43 عاماً»، والذي تعرض للإيقاف لمدة ستة أشهر من جانب الاتحاد الألماني عام 2016، عندما كان حكماً مساعداً، إلى جانب روبرت هويزر.
وكان زواير من الحكام الذين سلطوا الضوء على فضيحة هويزر ، واعترافاً بدوره في كشف الأمر تم إيقافه ستة أشهر فقط، فيما تعرض هويزر للإيقاف مدى الحياة.
وجرى تغريم جود بيلينجهام، لاعب وسط المنتخب الإنجليزي، من جانب الاتحاد الألماني بعدما أشار إلى تورط زواير في تلك الفضيحة عقب المباراة التي خسرها فريقه السابق بوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 3-2 في عام 2021.
وانتقد بيلينجهام أداء زواير، بعدما رفض طلب دورتموند الحصول على ضربة جزاء، ومنح أخرى لبايرن ميونيخ من لمسة يد على ماتس هاملز.
وقال بيلينجهام وقتها: «إذا أعطيت حكماً سبق اتهامه بالتلاعب بالمباريات إدارة أكبر مباراة في ألمانيا، فماذا تتوقع؟».
وسيقود زواير طاقم تحكيم ألماني كامل في مباراة يوم الأربعاء في دورتموند، والتي أيضاً ستتضمن مساعديه ستيفان لوب وماركو أشمولر، بالإضافة إلى باستيان دانكيرت حكماً لتقنية (الفار).
وستكون تلك المباراة الثانية للمنتخب الهولندي التي يديرها زواير، الذي سبق له إدارة مباراتهم أمام رومانيا في دور الستة عشر، عندما فاز الفريق الهولندي 3 - صفر.
قبل ذلك أدار زواير مباراة إيطاليا الأولى في البطولة أمام ألبانيا، ومباراة البرتغال مع تركيا في الجولة الثانية بدور المجموعات.

كأس أمم أوروبا
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