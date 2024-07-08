انتخابات ألمانيا تُغير موعد ماراثون برلين



برلين (د ب أ)



تقرر تغيير موعد نسخة عام 2025 من ماراثون برلين، لتقام قبل موعدها الأصلي بأسبوع واحد، بحيث لا تتعارض مع الانتخابات البرلمانية في ألمانيا، مثلما حدث في 2021.

وقالت إيريس سبرانجر وزيرة الداخلية في برلين «في أعقاب محادثات مع الحكومة الاتحادية، واللجنة المنظمة لماراثون برلين، يقام الحدث الرياضي المهم في 21 سبتمبر 2025».

وأضافت «يسعدني أننا توصلنا لحل مشترك مع كافة الأطراف المعنية».

وكان من المقرر إقامة ماراثون برلين العام المقبل 28 سبتمبر، لكن مجلس المدينة كان قد توصل بالفعل لاتفاق مع باقي الولايات الاتحادية على إقامة الانتخابات في اليوم ذاته.

وفي عام 2021 أقيم ماراثون برلين في نفس يوم الانتخابات البرلمانية وانتخابات ولاية برلين والاستفتاء حول مصادرة جمعيات الإسكان.