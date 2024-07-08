ريباكينا تتأهل عبر «الساعد المُصاب» في «ويمبلدون»!



لندن (أ ف ب)



بلغت الكازخستانية إيلينا ريباكينا، الرابعة عالمياً وبطلة نسخة 2022، الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، للمرة الثالثة توالياً، بعد انسحاب منافستها الروسية آنا كالينسكايا بسبب إصابة في ساعدها الأيمن.

واستسلمت كالينسكايا «18 عاماً»، بعد خسارتها ثمانية أشواط متتالية، حيث وجدت نفسها متأخرة 3-6 و0-3.

وبتأهلها إلى ربع النهائي، حيث وصلت أيضاً في بطولة رولان جاروس التي أقيمت في مايو ويونيو، عادلت الكازخستانية البالغة 25 عاماً إنجاز الأميركيتين بيلي جين كينج وكريس إيفرت، والأسترالية إيفون جولاجونج، والروسية ماريا شارابوفا بفوزها بـ18 من مبارياتها العشرين الأولى في ملاعب نادي عموم إنجلترا.

وقالت ريباكينا إن «إرسالي يساعدني كثيراً لاسيما عندما يكون سقف الملعب مقفلاً (كما الحال الاثنين)، وعندما لا يكون هناك رياح، أنا سعيدة جداً بالطريقة التي لعبت بها في مبارياتي الأخيرة».

وتلتقي الكازخستانية في اختبارها المقبل الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الـ21 التي تغلبت على الصينية شينيو وانج الـ42 بسهولة 6-2 و6-1.

وارتدت ابنة الـ29 عاماً التي تصل إلى ربع النهائي للمرة الثانية توالياً في ويمبلدون، والثالثة في مسيرتها (بعد عامي 2019 و2023، حين انتهى مشوارها عند نصف النهائي)، شارة سوداء.

وقالت سفيتولينا «لم يكن من السهل التركيز على المباراة، كان من الصعب علي منذ الصباح أن أتابع الأخبار، والنزول إلى أرض الملعب»، مضيفةً «بالتالي، أنا سعيدة للعب اليوم والخروج منتصرة، كان أداء جيداً من جانبي، شكراً للجميع على دعمهم».

وستكون المواجهة مع ريباكينا حساسة لاسيما أن الأخيرة روسية الأصل، لكنها تدافع عن ألوان كازاخستان.

وتتعادل اللاعبتان من حيث المواجهات المباشرة بواقع انتصارين لكل منهما، لكن ريباكينا كانت المنتصرة في آخر مواجهة هذا العام في الدور الرابع لبطولة رولان جاروس 6-4 و6-3.

وعند الرجال، بلغ الأسترالي أليكس دي مينور المصنّف تاسعاً الدور ربع النهائي لأول مرة في البطولة الإنجليزية والثالثة له في البطولات الكبرى، وذلك بفوزه على الفرنسي ارتور فيس 6-2 و6-4 و4-6 و6-3.

ويلتقي ابن الـ25 عاماً في اختباره التالي الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني أو الدنماركي هولغر رونه الخامس عشر.

وتأهل إلى ربع النهائي أيضاً الإيطالي لورنتسو موزيتي المصنف 25 عالمياً بعدما تغلب بدوره على الفرنسي الآخر جيوفاني مبيتشي بيريكار 4-6 و6-3 و6-3 و6-2.

ولحق موزيتي بمواطنه يانيك سينر الأول الذي حجز بطاقته إلى ربع النهائي الأحد بفوزه على الأميركي بن شيلتون الرابع عشر 6-2 و6-4 و7-6.

ويلتقي موزيتي في الدور المقبل مع الألماني ألكسندر زفيريف الرابع أو الأميركي تايلور فريتز الثاني عشر.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها موزيتي البالغ من العمر 22 عاماً والذي يشارك للمرة الرابعة في ويمبلدون، ربع نهائي إحدى بطولات الجراند سلام.

وقال موزيتي «من الصعب بالنسبة لي أن أكون متأثراً، لكن أعتقد أنني سأفعل ذلك اليوم، لقد كنت أحلم بهذه اللحظة منذ أن كنت طفلاً».

وأضاف «إنه يوم رائع بالنسبة لي وأنا سعيد وفخور حقًا بهذا الفوز على منافس قوي، لقد عانيت قليلاً في البداية أمام إرسالاته القوية، ما زلت أرتجف قليلاً لكن في النهاية كان الأمر صعباً، إنه يوم استثنائي بالنسبة لي».