لاكازيت يقود فرنسا في «الأولمبياد»

باريس (أ ف ب)



استدعى تييري هنري مدرّب المنتخب الفرنسي الأولمبي لكرة القدم، مهاجم ليون المخضرم ألكسندر لاكازيت، وجناح بايرن ميونيخ الألماني الجديد ميكايل أوليسيه، إلى قائمة اللاعبين الـ18 التي أعلن عنها إلى أولمبياد باريس 2024.

وكان النجم كيليان مبابي أعلن أنه لن يشارك في الألعاب الأولمبية، بعد انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، إذ لا تُلزَم الأندية في التخلّي عن لاعبيها للمشاركة في الأولمبياد.

وأعرب أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني اهتمامه في الانضمام إلى المنتخب الأولمبي أيضاً في وقتٍ سابق، لكن هنري كان يدرك أن احتمالية استدعاء بعض نجوم المنتخب الأوّل الذي يشارك في كأس أوروبا ضئيلة.

وغاب عن القائمة أيضاً ثنائي باريس سان جيرمان بطل الدوري، وارن زائير-إيمري وبرادلي وباركولا، على الرغم من ورود اسميهما في القائمة الأوليّة التي أُعلن عنها في يونيو، وذلك في ظل مشاركتهما مع «الزرق» في كأس أوروبا.

ومن بين اللاعبين الثلاثة الذين تفوق أعمارهم الـ23، ويُسمح لهم بالمشاركة في المنتخب الأولمبي خلال الأولمبياد، يحضر مهاجم كريستال بالاس جيان فيليب ماتيتا، إلى جانب لاكازيت وأوليسيه.

كما ضمّت القائمة الأولمبية مهاجم ليون ريان شرقي، لاعب وسط شتوتجارت الألماني إنزو ميّو ومهاجم رين أرنو كاليمويندو.

وتفتتح فرنسا مبارياتها أمام الولايات المتحدة في 24 يوليو في مرسيليا، قبل مواجهة غينيا ونيوزيلندا أيضاً في المجموعة الأولى.