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الرياضة

شولتس يكرم لاعبي ألمانيا

شولتس يكرم لاعبي ألمانيا
8 يوليو 2024 21:47

 
برلين (د ب أ)

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بعد خروج المنتخب الألماني من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) في الدور ربع النهائي، يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس تكريم لاعبي المانشافت بلفتة خاصة. وأفادت مصادر حكومية بأن المستشار وجه الدعوة للاعبي المنتخب (الماكينات) للقدوم إلى ديوان المستشارية، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع المدير الفني للمنتخب يوليان ناجلسمان.
وأضافت المصادر أنه لم يتم تحديد موعد بعد، وكانت شبكة «إن تي في» أوردت تقريراً عن هذا الموضوع في وقت سابق.
كان شولتس حضر يوم الجمعة الماضي مباراة ألمانيا ضد إسبانيا في شتوتجارت، والتي انتهت بخسارة المنتخب الألماني بهدف مقابل هدفين.
وكان شولتس تابع مباشرة جميع مباريات منتخب بلاده في البطولة الأوروبية التي تنظمها ألمانيا باستثناء مباراة الافتتاح ضد أسكتلندا حيث كان يشارك في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في جنوب إيطاليا. 


 

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
أولاف شولتس
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