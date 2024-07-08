جانيتش مدرباً لطائرة شباب الأهلي



معتصم عبدالله (دبي)



تعاقد شباب الأهلي مع المدرب الصربي بويان جانيتش، لتدريب الفريق الأول للكرة الطائرة في الموسم الجديد 2024- 2025.

وتعاقب على قيادة «الفرسان» في الموسم الماضي 2023- 2024، البرازيلي سيدني لوسيانو، والوطني خالد الدحيل «مدرب مساعد»، حيث قادا «الأحمر» إلى التتويج بثلاثة ألقاب على التوالي شملت كأس نائب رئيس الدولة، وكأس السوبر، وكأس الإمارات.

ويملك الصربي بويان جانيتش المدرب الجديد لطائرة «الفرسان» خبرات كبيرة، عطفاً على مسيرته لاعباً دولياً سابق لمنتخب بلاده في الأولمبياد، بجانب عدد من الأندية الأوروبية، قبل تحوله إلى مجال التدريب، حيث قاد بارتيزان بلجراد، وعمل مدرباً مساعداً لمنتخب، إضافة إلى حصوله على جائزة أفضل مدرب في صربيا خلال الموسم الماضي 2023- 2024.