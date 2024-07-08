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الرياضة

ماريسكا يطالب تشيلسي بتغيير الثقافة

ماريسكا يطالب تشيلسي بتغيير الثقافة
8 يوليو 2024 22:08

 
لندن (د ب أ)

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أكد إنزو ماريسكا المدير الفني الجديد لفريق تشيلسي، أن النادي بحاجة لتغيير ثقافته بعد عامين متتاليين، فشل خلالهما في إنهاء الموسم، ضمن الأندية الأولى في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن ماريسكا مدرب ليستر السابق تحدث في أول لقاء له، بعد تعيينه خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، قائلاً إنه من الواضح أن النادي بحاجة لإعادة بناء العلاقة مع الجماهير، في الوقت الذي يأمل فيه أن يثبت عقلية الفوز في الفريق الذي أنهى الموسمين الأخيرين في الدوري الإنجليزي في المركزين الثاني عشر والسادس على الترتيب.
وتم تعيين المدرب الإيطالي في يونيو الماضي، بعد أسبوعين من رحيل بوكيتينو، في إطار اتفاق متبادل بين الطرفين، وذلك بعد فشله في التوصل إلى اتفاق في بعض المسائل مع المسؤولين في «ستامفورد بريدج».
وقال ماريسكا «44 عاماً» في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: «حينما تنضم إلى نادٍ تحاول تحليل النادي والفريق ومدى حاجته للتطور، من أجل فعل الشيء الصحيح». وأضاف: «بالنسبة لي من الواضح أننا نحتاج لعقلية جديدة في أقرب وقت ممكن، العقلية الصحيحة، عقلية يمكن للجماهير أن يكونوا فخورين بها».
وأوضح ماريسكا: «سنحاول أن نكون أكثر شراسة على الكرة ومن دونها، نرغب في التواصل بين الجماهير والنادي، خاصة في ملعبنا، وحينما تكون جماهيرك خلف الفريق وهي تدفعك للأمام، الأمر يشبه اللعب بـ12 لاعباً، هذا ما نرغب في صنعه هنا».

الدوري الإنجليزي
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تشيلسي
ليستر سيتي
ماوريسيو بوكيتينيو
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