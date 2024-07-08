الإثنين 8 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ديشامب يعلن موقف مبابي

ديشامب يعلن موقف مبابي
8 يوليو 2024 22:11

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
دورتموند يتعاقد مع «مدافع دولي»
شولتس يكرم لاعبي ألمانيا
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة


أثنى أدريان رابيو نجم وسط منتخب فرنسا على الفريق الإسباني، قبل مواجهة «الديوك» مع «الماتادور» الثلاثاء في المربع الذهبي لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا، لكنه أكد في الوقت ذاته أن المنافس «على الأرجح لديه نقاط ضعف أيضاً».
وقال رابيو في مؤتمر صحفي «لقد قدموا أفضل أداء خلال البطولة، لديهما جناحان رائعان وبإمكانهما اختراق الثلث الأخير، يعرفون أيضاً كيفية تسجيل الأهداف، إنه فريق متكامل للغاية ولديه قوته الخاصة، لكنه على الأرجح لديه نقاط ضعف أيضاً، نشعر بالثقة ونعرف ما علينا القيام به».
واتفق ديدييه ديشامب مدرب فرنسا مع تصريحات رابيو، وقال إنه الفريق صاحب الأداء الأفضل في اليورو حتى الآن، لقد تركوا أفضل انطباع بعد كل مباراة».
ولم يقدم منتخب فرنسا الفائز باللقب القاري مرتين من قبل، الأداء المنتظر حتى الآن في يورو 2024، ولم ينجح في التسجيل حتى الآن من اللعب المفتوح خلال 480 دقيقة لعب، وجاءت الأهداف الثلاثة التي أحرزها «الديوك» حتى الآن بواقع هدفين عكسيين وهدف من ضربة جزاء لكيليان مبابي.
وقال ديشامب «حقيقة أننا في المربع الذهبي تتحدث عن نفسها، لقد فعلنا ما نحتاج إليه للوصول إلى هنا، نريد رفع كأس يورو 2024، بعدما أن كنا على أعتاب حصد لقب مونديال قطر 2022»، قبل الخسارة على يد الأرجنتين بركلات الجزاء الترجيحية في النهائي.
وأكد ديشامب أن القائد كيليان مبابي جاهز للمشاركة أمام إسبانيا، بعد استبداله قبل نهاية الوقت الإضافي من المباراة امام البرتغال في دور الثمانية.
وأشار مدرب فرنسا «كنا ندرك أن الوقت الإضافي أمام البرتغال كان صعبا بعض الشيء بالنسبة له، فيما يتعلق بالناحية العضلية، لكنه سيتواجد بكل تأكيد داخل الملعب، أردنا إراحته قدر المستطاع».
وختم ديشامب بالقول «لقد فعلنا كل ما بوسعنا، وأنا مقتنع بأن كيليان في وضعية جيدة، سيفعل كل ما بوسعه لإعطاء 110% من طاقته، على غرار باقي الفريق».

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
فرنسا
ديديه ديشامب
كيليان مبابي
إسبانيا
آخر الأخبار
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اقتصاد
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اليوم 14:23
حُماة المرجان
الترفيه
«ناشيونال جيوغرافيك عربية».. رحلات للتعرف على شعوب العالم الأصلية
اليوم 23:03
دورتموند يتعاقد مع «مدافع دولي»
الرياضة
دورتموند يتعاقد مع «مدافع دولي»
اليوم 22:29
توسك (يمين الصورة) وزيلينسكي يتبادلان وثائق الاتفاق
الأخبار العالمية
أوكرانيا وبولندا توقعان اتفاقا عسكريا
اليوم 22:22
ديشامب يعلن موقف مبابي
الرياضة
ديشامب يعلن موقف مبابي
اليوم 22:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©