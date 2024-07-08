ديشامب يعلن موقف مبابي



برلين (د ب أ)



أثنى أدريان رابيو نجم وسط منتخب فرنسا على الفريق الإسباني، قبل مواجهة «الديوك» مع «الماتادور» الثلاثاء في المربع الذهبي لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا، لكنه أكد في الوقت ذاته أن المنافس «على الأرجح لديه نقاط ضعف أيضاً».

وقال رابيو في مؤتمر صحفي «لقد قدموا أفضل أداء خلال البطولة، لديهما جناحان رائعان وبإمكانهما اختراق الثلث الأخير، يعرفون أيضاً كيفية تسجيل الأهداف، إنه فريق متكامل للغاية ولديه قوته الخاصة، لكنه على الأرجح لديه نقاط ضعف أيضاً، نشعر بالثقة ونعرف ما علينا القيام به».

واتفق ديدييه ديشامب مدرب فرنسا مع تصريحات رابيو، وقال إنه الفريق صاحب الأداء الأفضل في اليورو حتى الآن، لقد تركوا أفضل انطباع بعد كل مباراة».

ولم يقدم منتخب فرنسا الفائز باللقب القاري مرتين من قبل، الأداء المنتظر حتى الآن في يورو 2024، ولم ينجح في التسجيل حتى الآن من اللعب المفتوح خلال 480 دقيقة لعب، وجاءت الأهداف الثلاثة التي أحرزها «الديوك» حتى الآن بواقع هدفين عكسيين وهدف من ضربة جزاء لكيليان مبابي.

وقال ديشامب «حقيقة أننا في المربع الذهبي تتحدث عن نفسها، لقد فعلنا ما نحتاج إليه للوصول إلى هنا، نريد رفع كأس يورو 2024، بعدما أن كنا على أعتاب حصد لقب مونديال قطر 2022»، قبل الخسارة على يد الأرجنتين بركلات الجزاء الترجيحية في النهائي.

وأكد ديشامب أن القائد كيليان مبابي جاهز للمشاركة أمام إسبانيا، بعد استبداله قبل نهاية الوقت الإضافي من المباراة امام البرتغال في دور الثمانية.

وأشار مدرب فرنسا «كنا ندرك أن الوقت الإضافي أمام البرتغال كان صعبا بعض الشيء بالنسبة له، فيما يتعلق بالناحية العضلية، لكنه سيتواجد بكل تأكيد داخل الملعب، أردنا إراحته قدر المستطاع».

وختم ديشامب بالقول «لقد فعلنا كل ما بوسعنا، وأنا مقتنع بأن كيليان في وضعية جيدة، سيفعل كل ما بوسعه لإعطاء 110% من طاقته، على غرار باقي الفريق».