ساكا يسقط على حقيبة الجولف!



ميونيخ (رويترز)



نال بوكايو ساكا الإشادة، بعد أن سدد الكرة بطريقة رائعة، خلال فوز إنجلترا على سويسرا في دور الثمانية لبطولة أوروبا لكرة القدم، وفعل ذلك مرة أخرى في أول ظهور له في مباراة للجولف مطلع الأسبوع الحالي، حتى لو تعكر صفو احتفاله، بسبب سقوطه بشكل محرج على حقيبة الجولف.

وربما شكل هذا ما يسمى «حظ المبتدئ»، لكن ساكا الذي أدرك التعادل أمام سويسرا، ونفذ ركلة الجزاء بنجاح في الفوز 5-3 بركلات الترجيح، تألق عندما تحولت تشكيلة إنجلترا للعب الجولف في يوم الراحة أمس الأحد.

قال ساكا بعد محاولته الأولى «أفضل ضربة في حياتي».

وسدد ساكا الكرة بشكل جيد في محاولته التالية أيضاً، وبينما كان يستمتع بالتصفيق الحار، تعثر بشكل مثير للسخرية، مما أثار ضحكات زملائه في الفريق.

وقد يكون الدخول في حالة من الإلهاء هو ما تحتاجه إنجلترا قبل مواجهة الدور قبل النهائي أمام هولندا يوم الأربعاء المقبل، إذ تهدف إلى الوصول إلى نهائي بطولة أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

تم تقسيم اللاعبين إلى شمال وجنوب، استناداً إلى الأندية التي يلعبون فيها، وتناوبوا في تسديد كرات الجولف على أهداف بوساطة مجموعة متنوعة من مضارب الجولف، وتم تسجيل محاولتهم ومشاركتهم من قبل القائمين على المنتخب الإنجليزي.

وأظهر حارسا المرمى آرون رامسديل وجوردان بيكفورد خبرتهما في لعب الجولف، بينما حافظ القائد هاري كين على أعصابه تحت ضغط كبير من أقرانه.

وقال مهاجم بايرن ميونيخ «الجميع يتوقع مني أن اكتسح (ملعب الجولف) مع بقية اللاعبين، لكن الأمر ليس بهذه السهولة».

لكن معظمهم واجهوا صعوبات، حيث لم يستطع إبريتشي إيزي وزميله جود بلينجهام تسديد الكرة تماماً، وألقى إيفان توني باللوم على المضرب.