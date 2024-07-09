باراجواي تُقيل جارنيرو

أسونسيون (أ ف ب)



أقيل الأرجنتيني دانيال جارنيرو من تدريب منتخب باراجواي بعد النتائج السلبية في كوبا أميركا 2024 لكرة القدم، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة في بيان.

وأعلن الاتحاد «نهاية العلاقة مع دانيال جارنيرو مدرباً للمنتخب الأول»، وشكره «مع كامل جهازه الفني على التزامهم وتفانيهم واحترافيتهم».

وخرج منتخب باراجواي بحصيلة مخيبة للآمال في البطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة، بعد إقصائه من دور المجموعات، إثر خسارته أمام البرازيل 1-4، كولومبيا 1-2، وكوستاريكا 1-2.

يملك جارنيرو الذي عُين عام 2023، في سجّله فوزين وتعادلين وثماني خسائر.

ويحتل المنتخب باراجوياني المركز السابع في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في المكسيك، الولايات المتحدة وكندا، علماً أن الستة الأوائل في الترتيب من أصل 10 تبلغ نهائيات البطولة مباشرةً.