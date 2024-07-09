مارش: لقاء ميسي «شرف» لكندا!

واشنطن (د ب أ)



وصف جيسي مارش، المدير الفني لكندا، مباراة فريقه مع الأرجنتين، بقيادة نجمه ليونيل ميسي، بأنها بمثابة «شرف» للمنتخب المنتمي لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم «كونكاكاف».

وتلتقي كندا مع الأرجنتين مساء اليوم الثلاثاء، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا)، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

وستكون هذه هي المواجهة الثانية بين المنتخبين في النسخة الحالية للمسابقة، بعدما سبق أن التقيا في المباراة الافتتاحية، التي فازت خلالها الأرجنتين 2-صفر.

وشدد مارش، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عشية المباراة التي تجرى بمدينة نيوجيرسي، على فرض رقابة لصيقة على ميسي خلال اللقاء.

وقال مارش «لم نلعب بشكل جيد مع ميسي في المباراة الأخيرة، فقد تمكن من الركض بحرية أمام حارس فريقنا كثيراً، لن نفرض رقابة فردية عليه، لكننا سنركز بالتأكيد على كيفية الدفاع ضده».

أضاف المدرب الأميركي «ستكون كيفية مراقبة ميسي مهمة حقاً، والأشياء التي تجعل الأمر صعباً عليه مثل عدم الحصول على المساحة الكافية هي أهم شيء بالنسبة لنا». وقال مدرب كندا «لا نريده أن يركض بحرية في دفاعنا كما حدث في اللقاء الماضي، لكننا جميعاً ندرك أنه أفضل لاعب على الإطلاق، والاحترام الذي نكنه له، ينعكس ذلك على الاستاد بالتأكيد، لكن اللعب ضد لاعب مثله يعد دائماً شرفا بالنسبة لنا».

قال مارش «لاعبونا سيكونون على أتم الاستعداد للمباراة، وسيكونون متحمسين لها، التحدي كبير، وسنرى ما إذا كان بوسعنا تقديم أداء أفضل مما قدمناه في المواجهة الأولى».

يذكر أن الفائز من لقاء كندا، التي تشارك في كوبا أميركا للمرة الأولى، والأرجنتين، بطلة العالم وحاملة لقب كوبا أميركا، سوف يلتقي في النهائي مع الفائز من مباراة المربع الذهبي الأخرى بين كولومبيا وأوروجواي.