سكالوني يدعو أوروبا للمشاركة في «كوبا أميركا»

واشنطن (د ب أ)



يرغب ليونيل سكالوني، المدير الفني للأرجنتين، في رؤية المنتخبات الأوروبية الكبرى تشارك ببطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا»، والعكس صحيح.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره الكندي مساء اليوم الثلاثاء، في الدور قبل النهائي لبطولة كوبا أميركا 2024، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

ويلتقي الفائز في تلك المباراة في النهائي مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى في المسابقة القارية بين كولومبيا وأوروجواي.

وسئل سكالوني «46 عاماً» في مؤتمر صحفي عقده قبل المباراة المرتقبة ضد كندا عن البطولة الأكثر صعوبة في الفوز بها، كوبا أميركا أم أمم أوروبا؟، ورد سكالوني «لا أعتقد أن هناك بطولة أصعب من الأخرى، هناك بعض المنتخبات الكبرى التي تأهلت لقبل نهائي كأس الأمم الأوروبية، وهي الفرق التي واجهناها في كأس العالم الماضية، وقد سارت الأمور بشكل جيد بالنسبة لنا، لكن هذا لا يعني أننا نستطيع الذهاب أمم أوروبا والفوز بها». واستدرك المدرب الأرجنتيني، الفائز بمونديال 2022 مع منتخب بلاده «ربما يمكننا الفوز بأمم أوروبا، أعتقد أن المستوى متكافئ للغاية، وأود أن تتم دعوة منتخب أوروبي يوماً ما إلى كوبا أميركا لمعرفة كيف سيكون اللعب في بطولتنا القارية والعكس أيضاً».

أضاف سكالوني «ولكن ذلك سيكون كأس العالم، أليس كذلك؟، لذا فالصعوبة هي نفسها في النهاية، لا أعتقد أن هناك فارقاً كبيراً حقاً، ،لكن هذه مجرد وجهات نظر».

ودائما ما يتم توجيه الدعوة لعدة منتخبات من خارج اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» للمشاركة في كوبا أميركا، حيث تواجد في النسخة الحالية ستة منتخبات من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» تتنافس على اللقب، كما سبق أن تم توجيه الدعوة في نسخ سابقة لمنتخبات من قارة آسيا للعب في كوبا أميركا مثل منتخبي قطر واليابان.