ديباي يقاوم «التشرد» في «يورو 2024»!

برلين (د ب أ)



تألق نجم المنتخب الهولندي ممفيس ديباي، الذي ينحدر من أصول أفريقية، بشكل لافت للنظر خلال منافسات النسخة الحالية من بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، والتي تقام في ألمانيا.

ولد ديباي في 13 فبراير 1994 في قرية موردريخت التي تقع جنوب هولندا، لأب من غانا وأم هولندية، لكنه عاش طفولة قاسية، بعدما تركه والده في سن صغيرة، ليقرر نجم أتلتيكو مدريد الاكتفاء بوضع اسمه فقط «ممفيس» على ظهر قميصه طوال مسيرته مع كرة القدم مع الأندية والمنتخبات.

ولكن عاد الود بين نجم منتخب هولندا ووالده، عندما زاره بمسقط رأسه في غانا، خلال أواخر عام 2022، ونشر بعدها اللاعب الهولندي صورة لأبيه وأمه على حساباته الرسمية وكتب «لا أريد الحديث عن الماضي وتكرار ما عشته، بل التعامل بشكل مختلف، فالأجيال السابقة ارتكبت أخطاء، لذا دعونا ألا تتكرر بل نتواصل، وأنا بإمكاني أن أدلكم على الطريق، هل تثقوا بي؟».

وبخلاف نشأته في ظروف صعبة، فقد أثار ممفيس ديباي حوله دائرة من الجدل الدائم، ولطالما تعرض لكثير من الانتقادات، ولكن النجم الهولندي قال على هامش مشاركته في يورو 2024 «اعتدت الانتقادات، ولكن أشعر تماما بثقة المدير الفني رونالد كومان بي، وأقدر ذلك، وأريد أن أرد له الجميل».

وبالفعل كان ديباي ركيزة أساسية في خطط المدرب كومان الذي أشركه أساسياً في خمس مباريات أمام بولندا وفرنسا والنمسا في الدور الأول، ثم رومانيا وتركيا في الأدوار الإقصائية، وسيكون ضمن التوليفة التي ستخوض مباراة إنجلترا مساء الأربعاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند بالدور قبل النهائي ليورو 2024.

وبلغ إجمالي مشاركة ديباي في النسخة الحالية ببطولة أمم أوروبا 426 دقيقة، وسجل هدفاً واحداً في مرمى النمسا بالدور الأول، وصنع هدف التعادل أمام تركيا في دور الثمانية الذي سجله زميله ستيفان دي فراي.

وبلغ إجمالي محاولات ممفيس ديباي على مرمى المنافسين 18 تسديدة، بمعدل 6.3 تسديدة في المباراة الواحدة، وحقق نسبة نجاح جيدة على مستوى التمريرات الصحيحة 6.77%، مع سرعة ركض 32 كيلومتراً في الساعة، ساعدته على تغطية 63.48 كيلومتر، بواقع 2.9 كيلومتر في المباراة الواحدة.

ويعتمد رونالد كومان بشكل رئيسي أيضا على ديباي في تنفيذ الكرات الثابتة، حيث نفذ مفيس 22 ركلة ركنية، وصنع 6 فرص لزملائه، بخلاف تمريراته الحاسمة في مواجهة تركيا، كما نجح في 12 مراوغة للمنافسين، ولكنه وقع في مصيدة التسلل ثلاث مرات. وأظهر ممفيس ديباي حالة ذهنية قوية، ولم يتأثر أداؤه في أمم أوروبا بقرار أتلتيكو مدريد بإعلان الاستغناء عنه في 30 يونيو الماضي، وذلك بعد موسم ونصف قضاها مع الفريق. وانضم ديباي «30 عاماً» لصفوف أتلتيكو مدريد في يناير 2023 قادماً من برشلونة، ولعب بقميص الفريق المدريدي 40 مباراة، سجل خلالها 13 هدفاً.

وبدأ ممفيس مسيرته مع كرة القدم ببلوغه ستة أعوام بقريته موردريخت، ثم تنقل بين ناشئي ناديي سبارتا روتردام وبي إس في أيندهوفن.

ولعب ديباي بصفوف الفريق الأول لأيندهوفن خلال الفترة بين عامي 2011 و2015، سجل خلالها 49 هدفاً في 124 مباراة، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2015، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وقع النجم الهولندي مع مانشستر يونايتد عقداً مدته 4 مواسم، ولكنه رحل عن النادي الإنجليزي بعد موسم ونصف فقط، لينتقل إلى صفوف أولمبيك ليون الفرنسي، بعقد مدته 4 مواسم ونصف في يناير 2017 مقابل 22 مليون إسترليني شاملة الحوافز المالية.

ولمع ديباي مع الفريق الفرنسي، حيث سجل بقميصه 76 هدفاً في 178 مباراة، قبل أن ينضم إلى صفوف برشلونة الإسباني في صيف 2021، بصفقة انتقال حر بناء على رغبة المدرب الهولندي رونالدو كومان المدير الفني للفريق حينها.

لم يستمر اللاعب الهولندي كثيرا في برشلونة ورحل بعد موسم ونصف أيضاً، سجل خلالها 14 هدفا في 42 مباراة، قبل أن يحط رحاله مع أتلتيكو مدريد.

وعلى المستوى الدولي تدرج ممفيس ديباي بين منتخبات الناشئين والشباب في هولندا، وبدأ مشواره مع المنتخب الأول في أكتوبر 2013، تحت قيادة المدرب لويس فان جال، ليبدأ مشوار استمر 97 مباراة دولية، سجل خلالها 46 هدفاً.

ويتطلع ديباي لمواصلة تألقه في يورو 2024، سعياً لتحدٍ جديد ينقذ به مسيرته من التشرد، بعدما بقى بلا ناد بعد استغناء أتلتيكو مدريد عنه، مثلما قاوم التشرد بعيداً عن أبيه لسنوات طويلة.