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الرياضة

راشد عبدالله وبافلوف «أحدث صفقات» خورفكان

راشد عبدالله وبافلوف «أحدث صفقات» خورفكان
9 يوليو 2024 11:30

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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تعاقد خورفكان مع الحارس راشد عبدالله سهيل لمدة عامين، قادماً من البطائح، وأيضاً الأرجنتيني بيدرو بافلوف الذي يلعب في مركز المدافع الأيسر، وهو ما يحتاج إليه الفريق والمدرب الروماني دانييل إيسايلا.
وتخطط إدارة النازي للإعلان عن المزيد من الصفقات، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد النجاح في الظفر بخدمات بعض اللاعبين، إلا أنها لا تريد التسرع في الكشف عنها الآن.
من جانب آخر، يواصل إيسايلا قيادة التدريبات اليومية، ويستعد اللاعبون والطاقمان الفني والإداري للسفر إلى المعسكر الخارجي في صربيا غداً، ويخوض خورفكان عدداً من المباريات الودية لتجهيز الفريق جيداً للموسم الجديد.
وأشاد إيسايلا باستجابة اللاعبين للفكر التدريبي الخاص به في مرحلة الإعداد الأولى، وقال إنه يمنحهم فرصة لإظهار إمكانياتهم الحقيقية، وتقديم أفضل ما لديهم، وإن سياسته تعتمد على اللاعب الجاهز.
وأضاف: «نعمل خلال فترة المعسكر على رفع معدل اللياقة، وتطبيق بعض الخطط التكتيكية، ونتمنى أن تنجح الإدارة في حسم باقي التعاقدات، وفقاً للمراكز وحاجة الفريق، بناءً على ما طلبته خلال الفترة الماضية».

الإمارات
خورفكان
دوري أدنوك للمحترفين
دانييل إيسايلا
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