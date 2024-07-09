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الرياضة

«الميركاتو الصيفي» يفتح أبوابه غداً

«الميركاتو الصيفي» يفتح أبوابه غداً
9 يوليو 2024 11:40

 
مراد المصري (أبوظبي)

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يفتح سوق الانتقالات الصيفية لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، أبوابه رسمياً يوم الأربعاء، ويمتد إلى الأول من أكتوبر المقبل، بحسب ما اعتمده اتحاد الكرة.
وبدأت الأندية نشاطها بشكل مكثف منذ الشهر الماضي، ما بين تعاقدات مع لاعبين أجانب، وآخرين لقيدهم في فئة المقيمين، مع محاولة كل منها لسد الثغرات المطلوبة في خطوطه.
ومن أبرز الصفقات، قام الوصل «بطل ثنائية» الدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بضم طحنون الزعابي لاعباً حراً، بعد فسخ عقده مع الوحدة، إلى جانب التعاقد مع ماجد سرور على سبيل الإعارة من الشارقة لمدة موسم، من بين لاعبين آخرين.
فيما أعلن شباب الأهلي، وصيف بطل الدوري، عن أسماء أخرى، أبرزها الأرجنتيني جاستون سواريز القادم لاعباً حراً، بعد نهاية عقده مع بني ياس.
وضم العين، البرازيلي مارلون سانتوس صاحب الخبرات المتراكمة، مع استعادة لاعبه المهدي مبارك، بعد نهاية إعارته في الرجاء المغربي.
وتعاقد الوحدة مع الجناح النيجيري فيليب أوتيلي، قادماً من سي أف آر الروماني، ومواطنه الشاب فافور أوجبو، مع انضمام الصربي ساشا، قادماً من بني ياس، بعد نهاية عقده.
فيما أعلن النصر رسمياً عن التعاقد مع علي مبخوت الهداف التاريخي لـ «دورينا»، بعد نهاية مسيرته مع الجزيرة.
وقامت بقية الأندية بنشاط متنوع في «الميركاتو الصيفي» إلى الآن، وضم بني ياس اللاعب إيساك تشيبانجو قادماً من النصر، وضم كلباء، الحارس سلطان المنذري، وتعاقد عجمان مع التونسي فرج بن نجيمة، والمغربي محمد سبول، وحسن إبراهيم، وخورفكان مع البرازيلي ماتيوس أوليفيرا، وهو نجل اللاعب البرازيلي الشهير بيبيتو الذي لعب في نهائي كأس العالم 1994، واحتفل بطريقته المتميزة بمولده آنذاك، وضم البطائح عزيز جانيف، وعبد العزيز ومحمد جمعة من شباب الأهلي، فيما تعاقد دبا الحصن مع المدافع التونسي أسامة حدادي، من بين صفقات أخرى عديدة، وضم العروبة الجامبي أبوبكر تراولي، والإيراني مهدي أزادي، والبرازيلي باولو ريكاردو.

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