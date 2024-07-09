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الرياضة

«قفز الحواجز» يشارك في بطولة «شارد الدولية» ببريطانيا

«قفز الحواجز» يشارك في بطولة «شارد الدولية» ببريطانيا
9 يوليو 2024 11:42

 
لندن (وام)

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يشارك منتخب الفروسية لقفز الحواجز في بطولة «شارد الدولية» في بريطانيا فئة الثلاث نجوم، يوم 17 يوليو الجاري، في آخر محطة تنافسية على مستوى الفردي، ضمن معسكره الحالي في لندن، قبل السفر إلى فرنسا في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.
ويقام معسكر الإعداد في لندن بدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.
ويستعد المنتخب للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، بعد تأهله التاريخي للمرة الأولى، بعد حصوله على الميدالية الفضية في المنافسات التأهيلية التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة خلال 2023.
وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 الأسبوع المقبل.
ويبدأ فرسان المنتخب الأسبوع المقبل مرحلة التدريبات التجهيزية للمسارات الأولمبية في باريس 2024، في إسطبلات منطقة دوركنج في العاصمة البريطانية لندن، بإشراف المدير الفني وليام فانيل.

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