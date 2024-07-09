«جودو الإمارات» يبدأ «المرحلة الثانية» من «الإعداد البدني»



أبوظبي (الاتحاد)



تبدأ يوم الأربعاء المرحلة الثانية قبل الأخيرة، من برنامج الإعداد البدني لمنتخب الجودو، خلال معسكره التدريبي الدولي المشترك، والذي يتواصل حالياً في منطقة «جوان جامبر» الرياضية، بمدينة برشلونة الإسبانية، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الصيفية الأولمبية «باريس 2024»، والتي تُقام منافسات الجودو فيها من 27 يوليو الحالي، إلى الثاني من أغسطس المقبل، وذلك ضمن فعاليات الدورة التي تشهد مشاركة أكثر من 200 دولة.

وشهدت فترة التحضير الأولى تهيئة اللاعبين معنوياً، بعد مشاركتهم في العديد من البطولات الإقليمية والدولية خلال العامين الماضيين، لما تمثله دورة الألعاب الأولمبية من أهمية وقيمة رياضية ومجتمعية كبيرة، بعد بطولات العالم، مما يتطلب الإعداد النفسي للمشاركة الإيجابية في الحدث المهم.

وتعقب فترة الإعداد البدني الحالية، في الأسبوع الأخير من المعسكر، التحضيرات الفنية بعد اعتماد القائمة النهائية للمشاركين في منافسات الجودو لكل قارة ووزن، بعد أن تحددت مشاركة فرنسا البلد المستضيف بلاعب أو لاعبة في كل وزن، حسب لائحة الاتحاد الدولي للجودو.



من جانب آخر، اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو خلال اتصاله مع ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي، رئيس البعثة، على سير إعداد المنتخب خلال معسكره الحالي، مؤكداً أن الاتحاد في انتظار قائمة المشاركة النهائية، على ضوء تصنيف الاتحاد الدولي للاتحادات الإقليمية، بعد أن ضمت قائمة بعثة منتخبنا حتى الآن 6 أفراد، بواقع 5 لاعبين ولاعبة واحدة حسب تصنيف الاتحاد الدولي لعام 2024، متمنياً لهم المزيد من الاستعداد للمشاركة الإيجابية التي تعكس الوجه المشرق لرياضة الإمارات التي تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة.