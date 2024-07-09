الثلاثاء 9 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«جودو الإمارات» يبدأ «المرحلة الثانية» من «الإعداد البدني»

«جودو الإمارات» يبدأ «المرحلة الثانية» من «الإعداد البدني»
9 يوليو 2024 11:45

 
أبوظبي (الاتحاد)


تبدأ يوم الأربعاء المرحلة الثانية قبل الأخيرة، من برنامج الإعداد البدني لمنتخب الجودو، خلال معسكره التدريبي الدولي المشترك، والذي يتواصل حالياً في منطقة «جوان جامبر» الرياضية، بمدينة برشلونة الإسبانية، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الصيفية الأولمبية «باريس 2024»، والتي تُقام منافسات الجودو فيها من 27 يوليو الحالي، إلى الثاني من أغسطس المقبل، وذلك ضمن فعاليات الدورة التي تشهد مشاركة أكثر من 200 دولة.
وشهدت فترة التحضير الأولى تهيئة اللاعبين معنوياً، بعد مشاركتهم في العديد من البطولات الإقليمية والدولية خلال العامين الماضيين، لما تمثله دورة الألعاب الأولمبية من أهمية وقيمة رياضية ومجتمعية كبيرة، بعد بطولات العالم، مما يتطلب الإعداد النفسي للمشاركة الإيجابية في الحدث المهم.
وتعقب فترة الإعداد البدني الحالية، في الأسبوع الأخير من المعسكر، التحضيرات الفنية بعد اعتماد القائمة النهائية للمشاركين في منافسات الجودو لكل قارة ووزن، بعد أن تحددت مشاركة فرنسا البلد المستضيف بلاعب أو لاعبة في كل وزن، حسب لائحة الاتحاد الدولي للجودو.

 

أخبار ذات صلة
«الإمارات القابضة للدرجات» بطل المرحلة الثانية من «طواف إيطاليا»
«قفز الحواجز» يشارك في بطولة «شارد الدولية» ببريطانيا


من جانب آخر، اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو خلال اتصاله مع ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي، رئيس البعثة، على سير إعداد المنتخب خلال معسكره الحالي، مؤكداً أن الاتحاد في انتظار قائمة المشاركة النهائية، على ضوء تصنيف الاتحاد الدولي للاتحادات الإقليمية، بعد أن ضمت قائمة بعثة منتخبنا حتى الآن 6 أفراد، بواقع 5 لاعبين ولاعبة واحدة حسب تصنيف الاتحاد الدولي لعام 2024، متمنياً لهم المزيد من الاستعداد للمشاركة الإيجابية التي تعكس الوجه المشرق لرياضة الإمارات التي تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة.

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
برشلونة
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اقتصاد
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
8 يوليو 2024
كفيتوفا تُرزق بالمولود الأول
الرياضة
كفيتوفا تُرزق بالمولود الأول
اليوم 13:38
علم النفس يدرس «ركلات ترجيح» إنجلترا !
الرياضة
علم النفس يدرس «ركلات ترجيح» إنجلترا !
اليوم 13:35
ساوثجيت يقاتل من أجل حياته!
الرياضة
ساوثجيت يقاتل من أجل حياته!
اليوم 13:28
زيد أحمد شمس بطل تحدي القراءة العربي في العراق
علوم الدار
زيد أحمد شمس بطل تحدي القراءة العربي في العراق
اليوم 13:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©