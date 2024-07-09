الثلاثاء 9 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب إسبانيا يرحب بإلغاء الوقت الإضافي في أمم أوروبا

مدرب إسبانيا يرحب بإلغاء الوقت الإضافي في أمم أوروبا
9 يوليو 2024 12:14

 
ميونيخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
علم النفس يدرس «ركلات ترجيح» إنجلترا !
ساوثجيت يقاتل من أجل حياته!
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة


أعرب لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، عن ترحيبه بإلغاء الوقت الإضافي في دوري الـ16، والثمانية ببطولة أمم أوروبا «يورو» في المستقبل، رغم أن فريقه فاز على المنتخب الألماني في دور الثمانية، بعد خوض 30 دقيقة إضافية مقسمة على شوطين.
ويلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره الفرنسي اليوم الثلاثاء بالدور قبل النهائي بيورو 2024، ويشعر دي لا فوينتي أن فريقه لو لم يضطر للعب 120 دقيقة أمام المنتخب الألماني يوم الجمعة، لكان أكثر نشاطاً في مباراة اليوم.
وكان ميكيل ميرينو سجل هدف الفوز للمنتخب الإسباني على نظيره الألماني في الدقيقة 119 في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.
وأقيمت أربع مباريات بدور الثمانية، وشهدت ثلاث منها الدخول في شوطين إضافيين، وانتهت اثنتان بركلات الترجيح- فوز فرنسا على البرتغال وإنجلترا على سويسرا.
وتقام مباراة الدور قبل النهائي الثانية الأربعاء، حيث يلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الهولندي، الذي تغلب على المنتخب التركي في الوقت الأصلي 2-1.
وقال دي لا فوينتي للصحفيين في ميونيخ: «في بطولات مثل اليورو، تتطلب جهداً كبيراً، ربما من الأفضل إلغاء الوقت الإضافي»، ورغم ذلك أضاف إنه ينبغي الإبقاء على الوقت الإضافي في الدور قبل النهائي والنهائي.
وأضاف المدير الفني للمنتخب الإسباني: إن إلغاء الوقت الإضافي والذهاب مباشرة لركلات الترجيح في أول دورين من خروج المغلوب «يساعد على تحسين متعة مشاهدة المباريات، لأن اللاعبين سيكونون أكثر نشاطاً، وسيدخلون الأدوار المتقدمة بحيوية أكبر».
وفي بطولة كوبا أميركا، يتم العمل بنظام الوقت الإضافي في المباراة النهائية، إذا كان هناك حاجة له. وفي الأدوار الأولى من خروج المغلوب، إذا تعادل المنتخبان بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة يذهبان لركلات الترجيح مباشرة.

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
إسبانيا
فرنسا
إنجلترا
هولندا
آخر الأخبار
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اقتصاد
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
8 يوليو 2024
كفيتوفا تُرزق بالمولود الأول
الرياضة
كفيتوفا تُرزق بالمولود الأول
اليوم 13:38
علم النفس يدرس «ركلات ترجيح» إنجلترا !
الرياضة
علم النفس يدرس «ركلات ترجيح» إنجلترا !
اليوم 13:35
ساوثجيت يقاتل من أجل حياته!
الرياضة
ساوثجيت يقاتل من أجل حياته!
اليوم 13:28
زيد أحمد شمس بطل تحدي القراءة العربي في العراق
علوم الدار
زيد أحمد شمس بطل تحدي القراءة العربي في العراق
اليوم 13:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©