شكوك حول مشاركة زفيريف في «تنس هامبورج»



لندن (د ب أ)

تحوم الشكوك حول مشاركة الألماني ألكسندر زفيريف في بطولة هامبورج للتنس، التي تقام على الملاعب الرملية، وتنطلق الاثنين المقبل، بسبب مشكلة في الركبة.

ولكن لا توجد مخاوف بشأن مشاركة زفيريف في منافسات التنس بأولمبياد باريس، التي تقام في الفترة من 26 يوليو الحالي إلى 11 أغسطس المقبل، علماً بأنه هو حامل اللقب في الأولمبياد.

وقال زفيريف بعد خروجه أمام تايلور فريتز من دور الـ 16 ببطولة ويمبلدون: «يتعين علي أن ألعب في بطولة هامبورج بعد ثمانية أيام، إنها إصابة مؤلمة للغاية، ولكنها ليست خطيرة، وعندما يزول الألم، تزول تماماً».

ولعب زفيريف مباراته أمام فريتز، بعد أن حصل على مسكنات، حيث كان أصيب في الركبة في الدور السابق ببطولة ويمبلدون، التي تقام على الملاعب العشبية.

وقال المصنف الرابع على العالم عن إصابته: «يجب أن أرى كيف ستتطور الأمور، ولكن ثلاثة أسابيع ستكون أكثر من كافية لاستعادة جاهزيتي للمشاركة في الأولمبياد».