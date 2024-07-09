فيخهورست.. «كابوس»!



برلين (أ ف ب)



قد لا يظهر اسمه على لوحة النتائج، لكن مفتاح صعود منتخب هولندا في كأس أوروبا 2024 في كرة القدم ووصولها إلى نصف النهائي، هو المهاجم فاوت فيخهورست.

بعد التأخّر بهدف في الشوط الأوّل في مباراةٍ متوتّرة الأجواء، السبت الماضي، على الملعب الأولمبي في برلين ضمن ربع النهائي، تمكّنت هولندا من قلب النتيجة أمام تركيا بفضل البديل فيخهورست.

اللاعب الذي شارك في جميع المباريات منذ بداية البطولة، لكن من مقاعد الاحتياط، وسجّل هدف الفوز أمام بولندا، بعد دقيقتين من دخوله في الدقيقة 81 في الجولة الأولى، كان الورقة الرابحة للمدرب رونالد كومان.

في الواقع، لطالما التزم فيخهورست بهذا الدور، اللاعب الذي يجلس على مقاعد الاحتياط ويدخل حين يحتاجه فريقه، فعلها أمام الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2022، حين دخل وسجّل هدفين في المباراة التي خسرها «الطواحين» بركلات الترجيح.

لم يشارك ابن الـ31 عاماً مهاجم بيرنلي الإنجليزي سوى في 44 دقيقة خلال المباريات الأربع الأولى، لكن كومان أعطاه 45 دقيقة في مواجهة تركيا، قرارٌ أثبت صحته.

بعد دخوله، أصبح لزملائه لاعبٌ في منطقة الجزاء يُمكن إرسال الكرات إليه، في ظل الخروج المستمر للقائد ممفيس ديباي من منطقة العمليات.

قال المدافع نايثن أكيه «بسبب (فيخهورست) تصنع المزيد من الفوضى في منطقة الجزاء ويُصبح عليهم أن يُدافعوا أكثر، لذا أعتقد أن فاوت ساعد كثيراً».

وأضاف: «اللعب ضده هو بمثابة كابوس، إنه قويّ، مُزعج في منطقة الجزاء، ويقاتل على كل شيء، يركض باتجاه كل شيء، لذا بالنسبة إلينا هو إضافة كبيرة».

عقب مشاركته في الشوط الثاني، تسبّب فيخهورست الذي أمضى الموسم مع هوفنهايم الألماني بالإعارة، بتوتّر مدافعي تركيا.

كانت تسديدته التي تصدّى لها الحارس ميرت جونوك هي التي أدّت إلى حصول هولندا على ركنية جاء من بعدها التعادل برأسية ستيفان دي فري متابعاً عرضية ديباي.

وفي ظل محاولات الدفاع التركي تقييد حركة فيخهورست، تمكّنت هولندا من إضافة الهدف الثاني بعدما اضطر مدافع تركيا ميرت مولدور الذي حاول مضايقة كودي خاكبو، إلى متابعة الكرة بالخطأ في مرمى منتخب بلاده.

قال كومان: «بدأنا بشكلٍ جيّد، لكن الأمور تغيّرت بعد عشرين دقيقة، (من بعدها) سيطروا».

وأضاف: «لاحقاً كان القرار واضحاً بالنسبة لي بإشراك فاوت، في ظل وجود خاكبو في مركز الجناح الأيسر ودنزل دمفريس على الجهة اليمنى، أصبح لدينا عدد أكبر من العرضيات مقارنةً بالشوط الأوّل».

يتصدّر خاكبو ترتيب هدّافي البطولة القارية بثلاثة أهداف مع الجورجي جورج ميكوتادزه، الألماني جمال موسيالا والسلوفاكي إيفان سخرانس، لكنّه أشاد بتأثير فيخهورست من مقاعد البدلاء.

قال: «الأمر مختلف (بوجوده)، في هذه المباراة حين نريد أن نلعب بشكلٍ نستغل فيه الفرص أكثر، يُمكنك إدخال فاوت لأنه طويل القامة (1.97 م)، جيّد في الالتحامات الهوائية ويقاتل على كل كرة تصل إلى منطقة الجزاء».

وتابع: «لذا هذا ما جرّبناه في بداية الشوط الثاني، لعبنا بعض العرضيات الجيدة، ثمّ رأينا الفريق التركي يتراجع قليلاً، لذا أصبح بإمكاننا أن نلعب أفضل».

وأردف مهاجم ليفربول الإنجليزي: «ربما هذا كان المفتاح، أنا سعيد للغاية، لأن فاوت تمكّن من أن يكون فاوت».

تلعب هولندا مباراتها المقبلة مع إنجلترا، البلد الذي عانى فيخهورست لإثبات نفسه في دوريها.

انتقل إلى بيرنلي عام 2022 قادماً من فولفسبورج، لكنه لم يُسجّل سوى هدفين في 20 مباراة مع الفريق الذي هبط من الدوري الممتاز.

لعب لنصف موسمٍ مع مانشستر يونايتد بالإعارة، لكنّه فشل في التسجيل خلال 17 مباراة، ولذا فإن تقديم نفسه بمواجهة «الأسود الثلاثة» قد يُعطيه بعض الرضا عقب الإخفاق في إنجلترا.

وسبق أن قال كومان إن فيخهورست لديه «إمكانات إنجليزية» وكان من الخيارات لبدء المباريات، على الرغم من أن ذلك لم يحصل بعد.

وقد يُفضّل المدرب أن يُبقي مهاجمه القادر على صناعة الفارق، على مقاعد الاحتياط مجدداً كخيارٍ بديل في مواجهة نصف النهائي الأولى ضمن كأس أوروبا التي تخوضها هولندا منذ 2004 الأربعاء في دورتموند.