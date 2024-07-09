«الإمارات القابضة للدرجات» بطل المرحلة الثانية من «طواف إيطاليا»



أبوظبي (الاتحاد)



فازت كيارا كونسوني، لاعبة فريق الإمارات القابضة «ADQ»، بالمرحلة الثانية من طواف إيطاليا «جيرو ديتاليا» للسيدات، بعد منافسة قوية في السباق الذي بلغ طوله 110 كيلومترات، وبدأ من سيرموني إلى فولتا مانتوفانا، وشهد تفوق كونسوني، التي ارتدت القميص الأحمر، لتصدرها تصنيف النقاط، على لوتي كوبيكي، بطلة العالم، وقائدة فريق SD Worx-Protime.

وعبرت كيارا عن سعادتها بالإنجاز، وقالت: فخورة بالفوز، ورغم ثقتي في إمكانية فوزي، إلا أن وجود العديد من الدراجات القويات، جعل المنافسة صعبة، وفرحتي أكبر، ودعمتني زميلاتي في فريق الإمارات القابضة «ADQ»، وكان أثر ذلك كبيراً على أدائي، واستطعت في النهاية من التغلب على لوتي كوبيكي بطلة العالم».

وشاركت ميليسا مونكادا، رئيسة فريق الإمارات القابضة «ADQ»، وممثلو الراعي الرئيسي للفريق، شركة القابضة «ADQ»، في الاحتفال بفوز كونسوني بإيطاليا

وقالت مونكادا: «بذلت كيارا خلال السباق أقصى الجهد، ومن الرائع مشاهدتها تعبر خط النهاية بهذه القوة، وجاء فريق الإمارات القابضة «ADQ» إلى الجيرو بتصميم كبير على تقديم الأفضل، وبذلت كل لاعباتنا جهوداً كبيرة، ويمنح إنجاز كيارا دفعة كبيرة لكل دراجات الفريق، وأتوقع أن نخوض السباقات المتبقية بروح عالية».

وفي «جيرو ديتاليا»، يشارك فريق الإمارات القابضة «ADQ»، فريق السيدات المحترف الأول في الدولة، بسبعة من لاعباته، الأكثر خبرة ونجومه الصاعدين مثل ألينا أمياليوسيك، وكيارا كونسوني، وإليونورا جاسباريني، وليزي هولدن، وإريكا ماجنالدي، وسيلفيا بيرسيكو، ودومينيكا ولودارشيك، التي ترتدي قميصها الجديد بوصفها بطلة بولندا، ويتنافسن تحت قيادة شيري بريدهام وأليخاندر، وجونزاليس تابلاس، وعايدة نونيو، المديرين الفنيين لفريق الإمارات القابضة «ADQ».