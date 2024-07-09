العين يعلن انضمام «طلبات الإمارات» إلى شركاء «الزعيم»

العين (الاتحاد)

أعلن نادي العين عن اتفاقية شراكة مع «طلبات الإمارات» راعياً رسمياً لـ«الزعيم» بطل دوري أبطال آسيا 2023-2024، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي بقاعة رئيس مجلس الإدارة، في استاد هزاع بن زايد، بحضور المدير التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، راشد عبدالله ونائب الرئيس والمدير العام لدى «طلبات الإمارات»، سيمونيدا سوبوتيك.

وتتضمن الشراكة التسويقية الجديدة التزام «طلبات الإمارات» توفير تجربة تعد الأولى من نوعها في المنطقة للجماهير أثناء مشاهدة المباريات، من خلال توفير وقت الانتظار أمام أكشاك الطعام وتوصيل الطلبات مباشرة إلى مقاعدهم، كما تقوم بتنظيم تجارب خاصة للمشجعين خلال المباريات المحلية، كما ستتوفر منتجات نادي العين الرسمية للشراء من خلال تطبيق متجر «طلبات مارت».

ومن المقرر أن تطلق «طلبات الإمارات» حملة جديدة بعنوان «عروض الزعيم» لدعم المطاعم المحلية أبوظبي والعين، وتكرّم الحملة نادي العين الرائد في الدولة وتحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيس شركة طلبات في قطاع التوصيل، وسيتم إطلاق مجموعة خاصة بنادي العين على التطبيق، تتضمن عروضاً حصرية من المطاعم المحلية، خلال مدة التعاقد.

ورحب راشد عبدالله، في مستهل كلمته باسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، بانضمام «طلبات الإمارات» إلى شركاء نادي العين.

وقال المدير التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار: «إن الشراكة مع «طلبات الإمارات» تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، ونتطلع من خلال بنود الشراكة إلى توفير خدمات استثنائية لأكبر قاعدة جماهيرية على مستوى الدولة، خلال المباريات وكافة الفعاليات التي يستضيفها موطن كرة القدم بالإمارات، داخل استاد هزاع بن زايد، التحفة المعمارية الرائعة بالإضافة إلى توفير خصومات خاصة لأعضاء بطاقة عيناوي الموسمية على منصة طلبات».

وأعرب المدير التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار في ختام حديثه، عن فخره واعتزازه بكافة الشراكات المبرمة مع رعاة النادي خلال المرحلة المهمة والتاريخية في مسيرة «الزعيم» الممثل الرسمي لكرة القدم الإماراتية في المسابقات الرسمية القارية والعالمية، ونسأل الله العلي القدير السداد والتوفيق للجميع في تحقيق طموحات جماهيره الوفية، وإسعاد محبي كرة القدم الإماراتية في كل أنحاء العالم.

وفي معرض تعليقها على هذه الشراكة قالت سيمونيدا سوبوتيك، نائب الرئيس ومدير عام «طلبات الإمارات»: «نحن فخورون بشراكتنا مع نادي العين لكرة القدم، حيث تجمعنا رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز الترابط بين أفراد المجتمع، من خلال الفعاليات والأنشطة الرياضية، ونهنئ نادي العين على فوزه التاريخي بدوري أبطال آسيا، ويسعدنا أن نكون جزءاً من قصة نجاح النادي خلال الفترة الماضية، ونتطلع للاحتفال بالانتصارات التي سيحققها النادي في المستقبل، ومشاركة آلاف المشجعين عشقهم لكرة القدم، وتوفير تجاربنا وخدماتنا المميزة لزيادة أجواء الحماس والتشويق في الملعب».

وتعليقاً على سؤال حول السر وراء تزامن عقد رعاية طلبات الإمارات مع تتويج نادي العين بلقب دوري الأبطال، قالت: «الواقع يؤكد بلغة الأرقام أن العين هو أحد أفضل أندية قارة آسيا ولن أذيع سراً إن قلت لكم بأن الاتفاقية كانت مبرمة منذ نحو الثلاثة أشهر، غير أننا في»طلبات الإمارات«وشركة نادي العين للاستثمار اتفقنا على تأجيل الإعلان الرسمي والتوقيع على عقد الرعاية منذ ذلك الوقت بسبب ظروف ضغط جدول المباريات كما تعلمون، والتزامات النادي في تجهيز الترتيبات المرتبطة بمشاركة»الزعيم«في دوري الأبطال داخل وخارج الدولة، وفي اعتقادي أن التوقيت الحالي كان الأنسب لكافة الأطراف، ونتمنى دائماً التوفيق للعين من أجل حصد المزيد من الإنجازات القارية والعالمية».