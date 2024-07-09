بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو تُطلق الجولة الثانية «الأحد»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق يوم الأحد المقبل، الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو، المخصصة لمنافسات فئة «من دون البدلة»، في كوكاكولا أرينا بدبي.

وتستكمل هذه الجولة النجاح اللافت، الذي حققته الجولة الأولى من البطولة، والتي أقيمت في مبادلة أرينا بأبوظبي وشهدت إقبالاً لافتاً وحضوراً جماهيرياً غفيراً، واحتضنت نزالات قوية في مختلف الفئات.

وتعتبر هذه الجولة من البطولة الثانية من أصل خمس جولات تقام خلال الموسم الجاري في مناطق مختلفة من الدولة، فيما تشهد الجولة النهائية في ديسمبر في أبوظبي تتويج الأندية والأكاديميات المتصدرة في فئتي البدلة وبدون البدلة استناداً إلى نظام التصنيف المتبع في البطولة، والذي يهدف إلى ضمان التكافؤ وتعزيز روح التنافسية بين اللاعبين والأندية.

ويهدف نظام التصنيف إلى تحفيز الأندية على الاستثمار الأمثل في المواهب والدفع بأكبر عدد ممكن من اللاعبين في مختلف الفئات على امتداد جميع الجولات الخمس للبطولة، وذلك لحصد النقاط وضمان المنافسة على اللقب.

وتستقطب الجولة الثانية من البطولة مشاركة لاعبين من فئات الناشئين والشباب والكبار والأساتذة، بدءاً من عمر 10 سنوات، وهي المرة الأولى التي تشهد مشاركة فئة الناشئين تحت 12 عاماً في منافسات من دون البدلة، لتساهم هذه الخطوة في مضاعفة أعداد اللاعبين المشاركين وتوفير منصة لتطوير المواهب وصقل المهارات لدى الفئات السنية الناشئة.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو: «الإقبال الكبير على المشاركة في الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو المخصصة لمنافسات «من دون البدلة» في دبي، دليل على التطور المستمر الذي تشهده اللعبة في الدولة وانتشارها الواسع بين الفئات المجتمعية المختلفة».

ويضيف: «تساهم منافسات فئة من دون البدلة في إظهار القدرات المختلفة للاعبين وتحفزهم على اتباع استراتيجيات جديدة ومتنوعة، ما يصب في إطار جهود الاتحاد المستدامة لتطوير اللاعبين والارتقاء بإمكاناتهم، حيث توفر هذه المنافسات تحدياً فريداً وديناميكياً، يختلف عن منافسات البدلة التقليدية، ويعتمد بشكل أكبر على السرعة واللياقة والجوانب التقنية، كما يفرض غياب البدلة بعض التقنيات الخاصة، ما يضمن تقديم عروض مهارية متميزة للجمهور وإظهار ما يتميع به اللاعبون من قيم العزيمة والإصرار والروح التنافسية».

وأكد الظاهري أن إفساح المجال أمام مشاركة فئة الناشئين تحت 12 عاماً يهدف إلى المساهمة في اكتشاف وتطوير المواهب وصقل المهارات لدى الفئات السنية الناشئة، كما يساعد على تحفيز قيم الانضباط والصبر لديهم، ويساهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتشجيعهم على مواجهة التحديات وتحمل المسؤولية، وحثّهم على اتباع نمط حياة صحي ونشط، وتأهيلهم لتحقيق الإنجازات على الأصعدة كافة.

وشدّد الظاهري على أن بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو تجسّد حدثاً رياضياً بارزاً يساهم بشكل كبير في تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الروابط العائلية والأسرية، حيث تجمع مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية من جميع أنحاء الدولة، مما يتيح للجميع فرصة المشاركة والتفاعل في بيئة رياضية مميزة. وأوضح أن أحد أبرز أهداف البطولة يكمن في تعزيز الوعي بالرياضة وأهميتها في الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية والانضباط والمثابرة. فضلا عن دورها في نشر ثقافة الرياضة والنشاط البدني، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً.

وقال جلايسون بيرتولوت مدرب أكاديمية UFC GYM: «تسرنا المشاركة في هذه الجولة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو لأنها فعالية رياضية على مستوى رفيع من التنظيم والحضور والمشاركة، وتدفع نزالات من دون بدلة اللاعبين إلى تجربة تقنيات جديدة والاعتماد على الخفة والمهارة بعيداً عن أساليب السيطرة التقليدية في نزالات البدلة، وتتطلب منهم مزيداً من التركيز لحسم النزالات. ويهمنا بالطبع أن يخوض لاعبونا هذا الاختبار وخاصة في هذه البطولة التي تقدم مزايا جديدة على مستوى البطولات المحلية وتتيح المشاركة لمختلف الفئات، لتكون محطة مهمة في تطوير المواهب».

وقال خليفة الحربي لاعب نادي بني ياس - حزام أزرق في فئة الشباب ووزن 50 كجم: «أتطلع لانطلاق النزالات واختبار مهاراتي في البطولة، حيث نقضي وقتاً طويلاً في التدريب لنكون في المستوى الفني المطلوب واللياقة البدنية التي تؤهلنا للمنافسة والفوز بالميداليات وتعزيز رصيد النادي من النقاط. نسعى لأن نكون أول من يرفع كأس هذه البطولة التي تحمل اسماً غالياً علينا جميعاً، وأشكر اتحاد الجو جيتسو على مواصلة تقديم أروع البطولات ومنحنا الفرصة للتدرب وخوض النزالات، كي نكون مستعدين للمشاركة في البطولات الإقليمية والعالمية».