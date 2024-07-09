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الرياضة

جيراسي يقترب من دورتموند

جيراسي يقترب من دورتموند
9 يوليو 2024 18:30

 
شتوتجارت (د ب أ)

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ذكرت تقارير إعلامية، أن الإعلان عن انتقال سيرهو جيراسي من شتوتجارت إلى بوروسيا دورتموند بات وشيكاً.
وذكرت شبكة «سكاي» أن جيراسي «28 عاماً» ودورتموند توصلا إلى اتفاق، فيما يخص عقده.
وذكرت صحيفتا «شتوتجارتر تسايتونج» و«شتوتجارتر ناخريشتين»، أنه تم تفعل الشرط الجزائي في عقد جيراسي مع شتوتجارت، حيث ذكرت التقارير الإعلامية إنه يساوي 18 مليون يورو (2. 19 مليون دولار)، ولكن، لم يصدر أي تأكيد من الناديين.
ومن المقرر أن يخضع اللاعب الغيني للكشف الطبي هذا الأسبوع، وكان جيراسي هو ثاني هدافي الدوري الألماني في الموسم الماضي، مع شتوتجارت، الذي أنهى الموسم في المركز الثاني.
وأعلن دورتموند، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا، والذي سيدربه نوري شاهين، تعاقده بالفعل مع المدافع الألماني الدولي ولاعب شتوتجارت فالديمار أنتون، ليحل محل ماتس هوميلز.
وأكد فلوريان فولجماوث، المدير الرياضي لشتوتجارت، رحيل الثنائي الأسبوع الماضي، ولكنه لم يعلن عن الفريق الجديد.
انضمام جيراسي لدورتموند، من شأنه أن يؤدي لرحيل سباستيان هالر، كما يظل مصير المهاجم نيكلاس فولكروج غير معلوم.
وذكرت تقارير أن شتوتجارت مهتم بعمل صفقة تبادلية.

الدوري الألماني
شتوتجارت
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