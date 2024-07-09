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الرياضة

فيكيتش «أول مربع» في «ويمبلدون»

فيكيتش «أول مربع» في «ويمبلدون»
9 يوليو 2024 18:45

 
لندن (أ ف ب)

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بلغت الكرواتية دونا فيكيتش المصنفة 37 عالمياً الدور نصف نهائي في إحدى البطولات الأربع الكبرى في التنس للمرة الأولى في مسيرتها، بفوزها على النيوزيلندية لولو سان، 123 عالمياً والمتأهلة من التصفيات، 5-7 و6-4 و6-1 في ربع نهائي ويمبلدون، ثالثة بطولات جراند سلام.
ولم يسبق لفيكيتش «28 عاماً» أن تخطت حاجز الدور ربع النهائي في جراند سلام، والذي بلغته في بطولتي الولايات المتحدة المفتوحة 2019 وأستراليا 2023.
وتواجه الخميس الإيطالية جازمين باوليني (17)، وصيفة النسخة الأخيرة من رولان جاروس، أو الأميركية إيما نافارو (17).

التنس
بريطانيا
ويمبلدون
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