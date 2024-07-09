مباراة إنجلترا وهولندا ليست «عالية الخطورة»



دورتموند (د ب أ)



قالت متحدثة رسمية باسم شرطة مدينة دورتموند، إن الشرطة لا تصنف مباراة إنجلترا وهولندا، المقرر إقامتها الأربعاء، في الدور قبل النهائي ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024» بأنها عالية الخطورة.

وقالت: «نتوقع حدثاً سلمياً، لا توجد أجواء عدائية بين جماهير المنتخبين، نتوقع مهرجان كرة قدم، كبيراً ومثيراً».

ولكن، تظل الإجراءات الخاصة ضرورية بسبب الأعداد الكبيرة للجماهير، ويتوقع تواجد ما يقرب من 80 ألف مشجع هولندي، و25 ألف مشجع إنجليزي في المدينة التي تقع غرب ألمانيا، علماً بأن الملعب يتسع فقط لـ65 ألف متفرج.

لذلك، من المتوقع أن تزدحم مناطق المشجعين في «فريدنسبلاتس» بالمدينة و«فيستفالنبارك»، بالقرب من الملعب، بالجماهير التي لا تحمل تذاكر لدخول المباراة.

كما سيكون هناك حاجة لتواجد الشرطة، خاصة أن الآلاف من الجماهير الهولندية تخطط لإقامة مسيرة للذهاب لملعب المباراة، وهي ترتدي اللون البرتقالي، حيث أصبحت هذه المسيرة واحدة من أكثر الصور شهرة لهذه البطولة في الجولات السابقة.

وقالت المتحدثة الرسمية: «نظراً لحجم الجماهير الكبير، ننشر قوات مناسبة لضمان الأمن».

لم تظهر أي مخاوف بشأن تكرار أعمال الشغب الكبيرة بين مثيري الشغب الإنجليز والألمان التي شوهت بطولة أوروبا 1988، حينما التقت إنجلترا بهولندا في دوسلدورف.