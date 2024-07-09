كروس: ناجلسمان ينجح في تحسين صورة ألمانيا



برلين (د ب أ)



أشاد توني كروس نجم منتخب ألمانيا الذي أعلن اعتزاله، بعد توديع أمم أوروبا 2024 لكرة القدم، بالمدرب يوليان ناجلسمان، ونجاحه في تحسين صورة وأداء الفريق، بعد أداء متواضع في البطولات الكبرى.

وودع منتخب ألمانيا بطولة يورو 2024، بعد الخسارة على أرضه أمام إسبانيا بنتيجة 1-2 بعد التمديد للوقت الإضافي، وقدم الفريق أداءً رائعاً، بعكس سيناريو خروجه من الدور الأول في آخر نسختين لكأس العالم.

وقال كروس في «البودكاست» الخاص به رفقة شقيقه فيليكس «لم نكن فريقاً يضم مجموعة من اللاعبين المميزين فقط، بل مجموعة من الأشخاص الجيدين».

وأضاف «كان ناجلسمان على صواب في الطريقة التي جمع بها هذا الفريق، وشعرت حقاً أن 82 مليون مواطن ألماني يحلمون بالفوز ببطولة أوروبا على أرضهم».

وقال نجم ريال مدريد السابق، إن هذا الشعور لم يكن ملحوظاً في كأس العالم 2018 في روسيا أو 2022 في قطر.

وبرر توني كروس الخسارة أمام إسبانيا، قائلاً «ربما لم نصل بعد للمرحلة التي نكون فيها الفريق الأفضل على مدار 90 دقيقة، وهذا أمر لا مجال أن تتنازل عنه أمام فريق بحجم إسبانيا، ولكن كل اللاعبين بذلوا أقصى جهد لديهم».