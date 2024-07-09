ليستر يتعاقد مع «قلب دفاع»



لندن (رويترز)



أعلن ليستر سيتي الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعاقده مع قلب الدفاع الإيطالي كاليب أوكولي من أتلانتا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعقد مدته 5 سنوات.

ومثل اللاعب البالغ 22 عاماً، والذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في فروزينوني، إيطاليا في بطولة أوروبا تحت 21 عاماً العام الماضي.

وقال أوكولي «أعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة بالنسبة لي لاتخاذ خطوة للأمام وستكون كبيرة، وأنا سعيد بالاختيار الذي قمت به، ومتحمس للبدء في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز».

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة.