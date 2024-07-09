الثلاثاء 9 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليستر يتعاقد مع «قلب دفاع»

ليستر يتعاقد مع «قلب دفاع»
9 يوليو 2024 19:54

 
لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
ألكانتارا.. نهاية المسيرة!
ماريسكا يطالب تشيلسي بتغيير الثقافة


أعلن ليستر سيتي الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعاقده مع قلب الدفاع الإيطالي كاليب أوكولي من أتلانتا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعقد مدته 5 سنوات.
ومثل اللاعب البالغ 22 عاماً، والذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في فروزينوني، إيطاليا في بطولة أوروبا تحت 21 عاماً العام الماضي.
وقال أوكولي «أعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة بالنسبة لي لاتخاذ خطوة للأمام وستكون كبيرة، وأنا سعيد بالاختيار الذي قمت به، ومتحمس للبدء في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز».
ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة.

الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
أتالانتا
آخر الأخبار
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اقتصاد
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
8 يوليو 2024
رئيس الدولة ورئيس الباراغواي يبحثان هاتفياً علاقات التعاون بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الباراغواي يبحثان هاتفياً علاقات التعاون بين البلدين
اليوم 21:39
الإنتر يتعاقد مع «حارس»
الرياضة
الإنتر يتعاقد مع «حارس»
اليوم 21:37
رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت بوفاة الشيخ علي عبدالله السالم
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت بوفاة الشيخ علي عبدالله السالم
اليوم 21:02
صاعقة تُصيب سينر في ويمبلدون!
الرياضة
صاعقة تُصيب سينر في ويمبلدون!
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©