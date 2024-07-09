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الرياضة

«سلة ألمانيا» تحصل على «ورقة الغار»

«سلة ألمانيا» تحصل على «ورقة الغار»
9 يوليو 2024 19:57

 
برلين (د ب أ)

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يحصل المنتخب الألماني الفائز بلقب كأس العالم لكرة السلة للرجال، على أعلى وسام رياضي في البلاد، «ورقة الغار الفضية» من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في 17 يوليو الجاري.
وأعلن المكتب الرئاسي اليوم الثلاثاء أن مدرب الفريق جوردون هيربرت سيحصل على وسام استحقاق جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال مراسم الاستقبال تكريماً له على إسهاماته وقيادة المنتخب الوطني لحصد لقب المونديال للمرة الأولى.
وتوج منتخب ألمانيا بلقب المونديال في سبتمبر 2023، بعد الفوز على نظيره الأميركي في المربع الذهبي وعلى صربيا في النهائي.

كرة السلة
ألمانيا
أميركا
صربيا
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