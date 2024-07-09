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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يحكم قبضته للمرة السابعة في «طواف فرنسا»

«الإمارات للدراجات» يحكم قبضته للمرة السابعة في «طواف فرنسا»
9 يوليو 2024 20:30

 
مراد المصري (أبوظبي)

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أحكم فريق الإمارات للدراجات الهوائية، قبضته مجدداً، وللمرة السابعة على التوالي، على صدارة الترتيب للفرقي والفردي في «النسخة 111» من «طواف فرنسا»، في ختام المرحلة العاشرة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، لمسافة 187.3 كلم في المنافسات التي تتواصل إلى 21 يوليو الجاري.
وواصل السلوفيني تادي بوجاتشار، قائد فريق الإمارات للدراجات الهوائية، تألقه، واحتفظ بـ«القميص الأصفر» لمتصدر الترتيب العام للدراجين، بعدما أصبح إجمالي توقيته الزمني 40:02:48 ساعة.
ويمر بوجاتشار وسط مطاردة شرسة على اللقب، وتحديداً من «الثنائي»، البلجيكي ريمكو إيفينيبول من فريق سودال كويك ستيب، الذي يتأخر عنه بفارق 33 ثانية فقط، والبلجيكي جوناس فينجيارد من فريق فيسما الذي يتأخر بفارق دقيقة واحدة و15 ثانية فقط.
ومع بوجاتشار، فإن ثلاثة من أعضاء فريق الإمارات للدراجات الهوائية يتواجدون في قائمة العشرة الأوائل، مع وجود الإسباني خوان أيوسو، في المركز الخامس بفارق دقيقتين و16 ثانية عن بوجاتشار، والبرتغالي جواو ألميدا سادساً بفارق دقيقتين و17 ثانية.
وبفضل هذه النتائج، يبقى «الإمارات للدراجات» في صدارة الترتيب العام للفرق، بإجمالي توقيت زمني لدراجيه يبلغ 107:13:19 ساعة.
وفاز البلجيكي ياسبر فيليبسن بالمرحلة العاشرة من «طواف فرنسا»، والتي امتدت لمسافة 187.3 كيلومتر من أورليانز، ليحقق أخيراً الانتصار في سباق هذا العام، عقب انطلاقة سريعة.
واستفاد فيليبسن، الذي فاز بأربع مراحل في أكبر سباق للدراجات في العالم العام الماضي، من التقدم المثالي لماتيو فان دير بويل، زميله في فريق ألبيسين-ديسونينك وبطل العالم، ليحقق الفوز بالمرحلة.
وحصل الإريتري بينيام جيرماي، الذي فاز بالفعل بمرحلتين في النسخة الحالية، على المركز الثاني، فيما احتل الألماني باسكال أكرمان المركز الثالث.
وتقام يوم الأربعاء المرحلة الحادية عشرة لمسافة 211 كلم، على مسار جبلي داخل الأراضي الفرنسية.

 

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
فرنسا
تادي بوجاتشار
طواف فرنسا
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