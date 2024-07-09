الثلاثاء 9 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مباريات قوية في نصف نهائي «خليجية كواترو»

مباريات قوية في نصف نهائي «خليجية كواترو»
9 يوليو 2024 20:49

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الإمارات للدراجات» يحكم قبضته للمرة السابعة في «طواف فرنسا»
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يستعرض إنجازات مجلسي الإمارات «للبحث والتطوير» و«الأمن الغذائي» لعام 2023


تنطلق الأربعاء في عجمان مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم في نسختها السابعة، والتي ينظمها مركز كواترو الرياضي، برعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، ورعاية ذهبية من مجموعة لافيش للعطور.
ويتحدد أطراف المباراة النهائية للفئات الثلاث تحت 12 سنة، و14 سنة، و16 سنة من خلال التنافس المثير في نصف النهائي الذي يشهد 6 مواجهات ساخنة، بواقع مباراتين في كل فئة.
وتجمع المباراة الأولى في فئة تحت 12 سنة فريق الأكاديمية الأرجنتينية مع فريق أكاديمية نادي العين، في مواجهة إماراتية خالصة في الخامسة مساءً.
ويتطلع الأكاديمية الأرجنتينية إلى الفوز، من أجل بلوغ المباراة النهائية والفوز باللقب، لتعويض خسارته لنهائي العام الماضي أمام أوليه البحريني، ولكن مهمته لن تكون سهلة في مواجهة أكاديمية نادي العين الذي يسعى لمواصلة عروضه الجيدة، وتقديم أفضل ما لديه من أجل الوصول إلى النهائي. 
ويجمع اللقاء الثاني في نفس الدور فريقا أكاديمية أوليه البحريني «حامل اللقب» وأكاديمية سفنتين فور الكويتي في الخامسة والنصف مساءً في مواجهة صعبة على الفريقين.
وفي فئة تحت 14 سنة تقام في السادسة والنصف مساءً، مباراة قوية بين أكاديمية سمارت الكروية العُماني المنتشي بعروضه ونتائجه في الدور الأول، وفريق ساوه الرياضية العراقي.
بينما يلتقي في المواجهة الثانية في السابعة والنصف مساءً فريقا أكاديمية أوليه «حامل اللقب»، والأكاديمية الأرجنتينية وصيف النسخة الماضية، في لقاء متجدد بين الفريقين ونهائي قبل الأوان.
أما في فئة تحت 16 سنة يصطدم في الثامنة والنصف الأكاديمية الأرجنتينية مع فريق أكاديمية سبورت فور أوول في مباراة نارية بين الفريقين، فيما تجمع المباراة الثانية في التاسعة والنصف فريق أكاديمية نادي العين بفريق أكاديمية الجوهرة العُماني.

الإمارات
عجمان
مركز كواترو الرياضي
آخر الأخبار
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اقتصاد
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
8 يوليو 2024
رئيس الدولة ورئيس الباراغواي يبحثان هاتفياً علاقات التعاون بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الباراغواي يبحثان هاتفياً علاقات التعاون بين البلدين
اليوم 21:39
الإنتر يتعاقد مع «حارس»
الرياضة
الإنتر يتعاقد مع «حارس»
اليوم 21:37
رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت بوفاة الشيخ علي عبدالله السالم
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت بوفاة الشيخ علي عبدالله السالم
اليوم 21:02
صاعقة تُصيب سينر في ويمبلدون!
الرياضة
صاعقة تُصيب سينر في ويمبلدون!
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©