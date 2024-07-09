مباريات قوية في نصف نهائي «خليجية كواترو»



دبي (الاتحاد)



تنطلق الأربعاء في عجمان مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم في نسختها السابعة، والتي ينظمها مركز كواترو الرياضي، برعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، ورعاية ذهبية من مجموعة لافيش للعطور.

ويتحدد أطراف المباراة النهائية للفئات الثلاث تحت 12 سنة، و14 سنة، و16 سنة من خلال التنافس المثير في نصف النهائي الذي يشهد 6 مواجهات ساخنة، بواقع مباراتين في كل فئة.

وتجمع المباراة الأولى في فئة تحت 12 سنة فريق الأكاديمية الأرجنتينية مع فريق أكاديمية نادي العين، في مواجهة إماراتية خالصة في الخامسة مساءً.

ويتطلع الأكاديمية الأرجنتينية إلى الفوز، من أجل بلوغ المباراة النهائية والفوز باللقب، لتعويض خسارته لنهائي العام الماضي أمام أوليه البحريني، ولكن مهمته لن تكون سهلة في مواجهة أكاديمية نادي العين الذي يسعى لمواصلة عروضه الجيدة، وتقديم أفضل ما لديه من أجل الوصول إلى النهائي.

ويجمع اللقاء الثاني في نفس الدور فريقا أكاديمية أوليه البحريني «حامل اللقب» وأكاديمية سفنتين فور الكويتي في الخامسة والنصف مساءً في مواجهة صعبة على الفريقين.

وفي فئة تحت 14 سنة تقام في السادسة والنصف مساءً، مباراة قوية بين أكاديمية سمارت الكروية العُماني المنتشي بعروضه ونتائجه في الدور الأول، وفريق ساوه الرياضية العراقي.

بينما يلتقي في المواجهة الثانية في السابعة والنصف مساءً فريقا أكاديمية أوليه «حامل اللقب»، والأكاديمية الأرجنتينية وصيف النسخة الماضية، في لقاء متجدد بين الفريقين ونهائي قبل الأوان.

أما في فئة تحت 16 سنة يصطدم في الثامنة والنصف الأكاديمية الأرجنتينية مع فريق أكاديمية سبورت فور أوول في مباراة نارية بين الفريقين، فيما تجمع المباراة الثانية في التاسعة والنصف فريق أكاديمية نادي العين بفريق أكاديمية الجوهرة العُماني.