جامعو كرات التنس يعودون إلى «المناشف»!



لندن (رويترز)



أعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين، إن جامعي الكرات سيقدمون المناشف مجدداً إلى اللاعبين بعد بطولة ويمبلدون.

وتقرر منع حاملي الكرات من تقديم المناشف للاعبين على خلفية جائحة «كوفيد-19»، وبدلاً من ذلك يحصل اللاعبون على المناشف بأنفسهم من آخر الملعب.

ورغم أن القرار السابق قوبل باستحسان الجماهير والنقاد، فإن الاتحاد قرر العدول عنه.

وقال مصدر داخل الاتحاد، إن السبب وراء القرار يكمن في مساعدة اللاعبين على الالتزام بالوقت المحدد بين النقاط ومدته 25 ثانية.

وبدأت التجارب على نظام احتساب الوقت بين النقاط آلياً، بدلاً من أن يبدأ الحكم الرئيسي التوقيت بعد إعلان النتيجة، في بطولات أقيمت بعد بطولة فرنسا المفتوحة.

واشتكى كارلوس ألكاراز حامل لقب بطولة ويمبلدون في بطولة كوينز الشهر الماضي، أنه لا يحظى بالوقت الكافي للقيام بروتينه المعتاد بين النقاط.

وقال اللاعب الإسباني حينها «إنه أمر جنوني، لم أر شيئاً مثل هذا في التنس»، مشيراً إلى أنه سيتحدث إلى مسؤولي الاتحاد.

وقال اتحاد لاعبات التنس المحترفات إنها ستعيد النظر في قواعدها.

وأضاف «نحن على دراية بقرار اتحاد لاعبي التنس المحترفين، وسنقوم بعملية مراجعة لتحديد ما إذا كنا سنجري أي تغييرات على موقفنا الحالي بهذا الشأن».