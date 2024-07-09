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الرياضة

الإنتر يتعاقد مع «حارس»

الإنتر يتعاقد مع «حارس»
9 يوليو 2024 21:37

 
ميلانو (رويترز)

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أعلن إنتر ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، تعاقده مع الإسباني جوسيب مارتينيز حارس جنوى بعقد يمتد لخمس سنوات.
ولم يكشف الإنتر عن التفاصيل المالية للتعاقد، لكن وسائل إعلام إيطالية قالت إن قيمة الصفقة تبلغ نحو 15 مليون يورو «16.22 مليون دولار».
وكان مارتينيز لاعباً أساسياً في صفوف جنوى في الدوري الموسم الماضي، وحافظ على نظافة شباكه في ثماني مباريات، وساعد النادي الصاعد حديثاً على الظفر بالمركز الـ11 في خطوة غير متوقعة.
ومن المتوقع أن يكون مارتينيز الحارس البديل ليان سومر «35 عاماً»، قبل أن يحظى بفرصة تدريجية أساسياً في الموسم بعد المقبل.
ويفتقر الإنتر لحارس مرمى بديل، بعدما قرر عدم التعاقد مع إميل أوديرو بصفة نهائية بعد استعارته في الموسم الماضي من سامبدوريا لمدة موسم واحد.

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان
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