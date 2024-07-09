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الرياضة

زوجة موراتا تقتحم «حرب التصريحات»!

زوجة موراتا تقتحم «حرب التصريحات»!
9 يوليو 2024 22:14

 
مدريد (د ب أ)

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بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
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ردت زوجة ألفارو موراتا على الانتقادات التي طالت قائد منتخب إسبانيا قبل مواجهة منتخب الماتادور أمام نظيره الفرنسي اليوم الثلاثاء في المربع الذهبي لكأس أمم أوروبا «يورو 2024» في ألمانيا، مشيرة إلى أن زوجها يستحق قدر أكبر من الاحترام في بلاده. وكتبت أليس كامبيلو عبر حسابها على شبكة «إنستجرام» لتبادل الصور «الجميع يستطيع الحديث عما يفكر به، لكن لا ينبغي أن يكون عدائياً».
وأضافت «كيف يمكن لشخص أن يبذل كل ما في وسعه من أجل بلاده، إذا تولد لديه الشعور بأن الناس لا تثق به؟».
ووصفت صحيفة «ال كونفيدينشيال»، قبل أيام موراتا بأنه «القائد الذي يخزي إسبانيا، ليس فقط بسبب مستواه المتدني في كأس أمم أوروبا».
وأثار موراتا ضجة واسعة بعدما صرح في مقابلة نشرتها صحيفة إلموندو الإسبانية أنه «من المحتمل أن أترك المنتخب بعد بطولة أوروبا، وفي إسبانيا لا يوجد احترام لأي شخص أو أي شيء»، وجاء ذلك تعبيراً عن انزعاجه الشديد من كثرة الانتقادات التي يتعرض لها. كما أكد موراتا أيضاً أنه غير متأكد من الاستمرار مع فريق أتلتيكو مدريد بعد انتهاء تعاقده مع النادي، مضيفاً أنه يشعر بأنه محبوب أكثر خارج حدود إسبانيا.
وتابع «في إسبانيا أجد صعوبة كبيرة في أن أكون سعيداً، فهم لا يحترمون شيئاً ولا أحداً». ومن جانبها، أبدت الكثير من وسائل الإعلام الإسبانية غضباً شديداً من موراتا قائد منتخب إسبانيا، وتصريحاته التي يمكن أن تهدد استقرار الفريق قبل مباراة مهمة للغاية أمام فرنسا. وسبق أن عبر ألفارو موراتا عن ضيقه من الانتقادات في مقابلة مع إذاعة «كادينا سير» الإسبانية قبل انطلاق منافسات بطولة يورو 2024.
وقال موراتا في 13 يونيو الماضي "أسهل شيء بالنسبة لي هو عدم اللعب في إسبانيا حفاظاً على حياتي، مما أتعرض له عندما أخرج إلى الشارع في بلادنا».
وتابع «أسهل شيء هو اللعب في الخارج، وفي كثير من الأحيان لا يفهم أطفالي الذين يبلغون خمس سنوات سبب غضب الناس من والدهم».
وأشار مهاجم يوفنتوس وتشيلسي السابق «كان من السهل الرحيل عن أتلتيكو في الصيف الماضي، لقد تلقيت عروضاً مالية أفضل من أندية رائعة».
واستدرك في ختام تصريحاته حينها «ولكن لدي شغفاً في تحقيق الانتصارات مع أتلتيكو، لأن فرحة وحماس جماهيره تجاه المباريات والانتصارات أمر له وزن كبير».

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
إسبانيا
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ألفارو موراتا
يوفنتوس
تشيلسي
أتلتيكو مدريد
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