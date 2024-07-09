«النقل» يلغي مؤتمر منتخب هولندا



دورتموند (أ ف ب)



ألغي المؤتمر الصحفي المخصص للمنتخب الهولندي عشية مواجهته أمام نظيره الإنجليزي في نصف نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم في دورتموند بسبب مشكلة في النقل، وفقاً لما أفاد الاتحاد الأوروبي «اليويفا».

وكان من المقرر أن يجيب المدرب رونالد كومان والمدافع نايثن أكيه على أسئلة الصحفيين ووسائل الإعلام في ملعب دورتموند، حسب برنامج الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان لليويفا «على خلفية خلل في رحلة المنتخب الهولندي التي كانت مقررة إلى دورتموند، وتأخره في الوصول إلى حدّ كبير، ونتيجة لذلك، لن يتم عقد المؤتمر الصحفي».

وألغيت الرحلة المقررة من فولفسبورج إلى دورتموند عبر القطار.

وقالت وسائل إعلام عدة إن المنتخب «البرتقالي» اضطر للانتقال عبر الطائرة، غير أنّ وصوله المتأخر لم يسمح بعقد المؤتمر الصحفي وفق ما هو مقرر.

وتطمح هولندا لإحراز اللقب القاري للمرة الثانية بعد عام 1988، لكنها تصطدم بعقبة إنجلترا الساعية بدورها لإحراز بطولتها الكبرى الاولى منذ 1966، عندما تُوجت على أرضها بكأس العالم، إضافة إلى تعويض خسارتها في نهائي النسخة الماضية امام إيطاليا بركلات الترجيح.