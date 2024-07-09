الثلاثاء 9 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«النقل» يلغي مؤتمر منتخب هولندا

«النقل» يلغي مؤتمر منتخب هولندا
9 يوليو 2024 22:17

 
دورتموند (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
زوجة موراتا تقتحم «حرب التصريحات»!
«سلة ألمانيا» تحصل على «ورقة الغار»
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة


ألغي المؤتمر الصحفي المخصص للمنتخب الهولندي عشية مواجهته أمام نظيره الإنجليزي في نصف نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم في دورتموند بسبب مشكلة في النقل، وفقاً لما أفاد الاتحاد الأوروبي «اليويفا».
وكان من المقرر أن يجيب المدرب رونالد كومان والمدافع نايثن أكيه على أسئلة الصحفيين ووسائل الإعلام في ملعب دورتموند، حسب برنامج الاتحاد الأوروبي.
وقال بيان لليويفا «على خلفية خلل في رحلة المنتخب الهولندي التي كانت مقررة إلى دورتموند، وتأخره في الوصول إلى حدّ كبير، ونتيجة لذلك، لن يتم عقد المؤتمر الصحفي».
وألغيت الرحلة المقررة من فولفسبورج إلى دورتموند عبر القطار.
وقالت وسائل إعلام عدة إن المنتخب «البرتقالي» اضطر للانتقال عبر الطائرة، غير أنّ وصوله المتأخر لم يسمح بعقد المؤتمر الصحفي وفق ما هو مقرر.
وتطمح هولندا لإحراز اللقب القاري للمرة الثانية بعد عام 1988، لكنها تصطدم بعقبة إنجلترا الساعية بدورها لإحراز بطولتها الكبرى الاولى منذ 1966، عندما تُوجت على أرضها بكأس العالم، إضافة إلى تعويض خسارتها في نهائي النسخة الماضية امام إيطاليا بركلات الترجيح.

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
هولندا
إنجلترا
آخر الأخبار
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اقتصاد
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
8 يوليو 2024
إطلاق الصاروخ الأوروبي «أريان 6» إلى الفضاء
الأخبار العالمية
إطلاق الصاروخ الأوروبي «أريان 6» إلى الفضاء
اليوم 23:45
عمرها 97 عاماً.. قاضية أميركية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل
الأخبار العالمية
عمرها 97 عاماً.. قاضية أميركية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل
اليوم 23:23
رئيس الوزراء السلوفاكي يعود للعمل بعد محاولة اغتياله
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء السلوفاكي يعود للعمل بعد محاولة اغتياله
اليوم 23:18
سيف بن زايد يلتقي فريق الدعم الشرطي الإماراتي المشارك بتأمين أولمبياد باريس
علوم الدار
سيف بن زايد يلتقي فريق الدعم الشرطي الإماراتي المشارك بتأمين أولمبياد باريس
اليوم 23:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©