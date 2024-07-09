ألكاراز يضرب موعداً مع مدفيديف في ويمبلدون



لندن (أ ف ب)



قلب الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثالثاً عالمياً تأخره بمجموعة أمام الأميركي تومي بول (13)، وفاز عليه 5-7 و6-4 و6-2 و6-2، في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، وضرب موعداً في نصف النهائي مع الروسي دانييل مدفيديف الخامس.

وكان ألكاراز (21 عاماً) فاز العام الماضي في الدور ذاته بسهولة على مدفيديف، في طريقه للفوز باللقب على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش بخمس مجموعات.

وضربت الإيطالية جازمين باوليني المصنفة سابعة عالمياً موعداً في نصف نهائي السيدات مع الكرواتية دونا فيكيتش (37)، بفوزها على الأميركية إيما نافارو (17) بسهولة 6-2 و6-1 في ربع النهائي.

ولم يسبق لباوليني (28 عاماً) أن فازت بمباراة في ويمبلدون قبل النسخة الحالية.