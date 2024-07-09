الثلاثاء 9 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ألكاراز يضرب موعداً مع مدفيديف في ويمبلدون

ألكاراز يضرب موعداً مع مدفيديف في ويمبلدون
9 يوليو 2024 22:31

 
لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
صاعقة تُصيب سينر في ويمبلدون!
جامعو كرات التنس يعودون إلى «المناشف»!


قلب الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثالثاً عالمياً تأخره بمجموعة أمام الأميركي تومي بول (13)، وفاز عليه 5-7 و6-4 و6-2 و6-2، في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، وضرب موعداً في نصف النهائي مع الروسي دانييل مدفيديف الخامس.
وكان ألكاراز (21 عاماً) فاز العام الماضي في الدور ذاته بسهولة على مدفيديف، في طريقه للفوز باللقب على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش بخمس مجموعات.
وضربت الإيطالية جازمين باوليني المصنفة سابعة عالمياً موعداً في نصف نهائي السيدات مع الكرواتية دونا فيكيتش (37)، بفوزها على الأميركية إيما نافارو (17) بسهولة 6-2 و6-1 في ربع النهائي.
ولم يسبق لباوليني (28 عاماً) أن فازت بمباراة في ويمبلدون قبل النسخة الحالية.

التنس
ويمبلدون
كارلوس ألكاراز
مدفيديف
آخر الأخبار
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اقتصاد
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
8 يوليو 2024
إطلاق الصاروخ الأوروبي «أريان 6» إلى الفضاء
الأخبار العالمية
إطلاق الصاروخ الأوروبي «أريان 6» إلى الفضاء
اليوم 23:45
عمرها 97 عاماً.. قاضية أميركية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل
الأخبار العالمية
عمرها 97 عاماً.. قاضية أميركية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل
اليوم 23:23
رئيس الوزراء السلوفاكي يعود للعمل بعد محاولة اغتياله
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء السلوفاكي يعود للعمل بعد محاولة اغتياله
اليوم 23:18
سيف بن زايد يلتقي فريق الدعم الشرطي الإماراتي المشارك بتأمين أولمبياد باريس
علوم الدار
سيف بن زايد يلتقي فريق الدعم الشرطي الإماراتي المشارك بتأمين أولمبياد باريس
اليوم 23:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©