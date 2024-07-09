«صيف العين» يجمع العائلات

العين (الاتحاد)

انطلقت بمركز «أدنيك العين» فعاليات موسم صيف العين الرياضي، التي تستمر حتى 25 أغسطس المقبل، بأنشطة رياضية تناسب جميع أفراد العائلة، بالإضافة إلى مخيم صيفي للأطفال.

ويتمتع زوار صيف العين الرياضي بمجموعة من الأنشطة المتنوعة بقاعة الخبيصي 1 في مركز أدنيك العين، والتي تم تجهيزها وإعدادها لتكون منطقة مفتوحة أمام عشاق الرياضة صباحاً ومساء.

وتقام فعاليات صيف العين الرياضي على مساحة تصل إلى 6500 متر مربع، وتضم 18 ملعباً ومرفقاً رياضياً لكرة القدم والبادل، وكرة الريشة، وكرة السلة، والكرة الطائرة.