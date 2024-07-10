إسبانيا.. «قمة الجمال» في «ليلة يامال»!

ميونيخ (أ ف ب)



كرّس المنتخب الإسباني تفوّقه الفني على باقي منتخبات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم وبلغ المباراة النهائية بفوزه على فرنسا 2-1 في الدور نصف النهائي في ميونيخ.

وافتتح المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني التسجيل برأسية (9)، وتمكن اليافع لامين يامال من إدراك التعادل في الدقيقة 21 بأحد أجمل أهداف البطولة، والذي كرسّه في سن الـ 16 عاماً و362 يوماً أصغر هداف في النهائيات، قبل أن يمنحه داني أولمو الفوز بعد أربع دقائق.

أثنى مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب عقب نهاية اللقاء على إسبانيا، قائلاً «إنهم منتخب جيد للغاية، كنا ندوك ذلك، لقد أثبتوا ذلك حتى لو تمكنا من افتتاح التسجيل، لقد أوجدوا لنا صعوبات لأنهم سيطروا على المباراة بشكل أفضل منا، حتى لو واصلنا التقدم حتى النهاية».

من جهته صرّح أولمو «نحن قريبون، مع الكثير من السعادة «الوصول إلى النهائي»، هذا المنتخب مذهل، نحن نستحق ذلك، على بعد خطوة واحدة من المجد».

وسيكون المنتخب الإسباني على موعد مع التاريخ، حيث يسعى إلى الانفراد بالرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة الذي يتشاركه حالياً مع ألمانيا (3 لكل منهما)، عندما يواجه الفائز بين إنجلترا وهولندا اللتين تلتقيان الأربعاء، في النهائي في برلين.

وتواصلت خيبات أمل الفرنسيين في الأعوام الأخيرة، بعد خسارة نهائي مونديال 2022 على يد الأرجنتين بركلات الترجيح، وفشلت «الديوك» في معانقة اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخها والأولى منذ العام 2000.

وكافأ المدرب لويس دي لا فوينتي مهاجمه أولمو على تألقه في الفوز على ألمانيا، عندما سجّل هدفاً ومرّر كرة هدف الفوز ضمن الدور ربع النهائي (2-1 بعد التمديد)، وحلّ مكان بيدري الذي أصيب في المواجهة الأخيرة، وكذلك غاب عن «لاروخا» مدافعاه داني كارفخال وروبن لو نورمان للإيقاف واستُبدلا بناتشو والمخضرم خيسوس نافاس (38 عاماً).

من جهته، أجرى ديشامب تغييرين مقارنة بمباراة البرتغال الذي حسمها الفرنسيون بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، ودفع بعثمان ديمبلي مكان أنطوان جريزمان البعيد عن مستواه في البطولة وأرديان رابيو مكان إدواردو كامافينجا.

ومع صافرة البداية، ظهر المنتخب الإسباني أكثر تصميماً، فاستحوذ على الكرة وجاءت فرصته الأولى بعد مرور خمس دقائق، إثر عرضية متقنة للامين يامال تابعها المدافع فابيان رويس رأسية مرّت فوق المرمى (5).

لكنّ سرعان من امتصّ الفرنسيون حماسة الإسبان، وبدأوا تدريجيا في استغلال المساحات. ومن كرة حوّلها عثمان ديمبلي إلى كيليان مبابي الذي خاض اللقاء من دون القناع الذي اعتاد وضعه بعد تعرضه لكسر في أنفه، تقدم مهاجم ريال مدريد الإسباني المستقبلي نحو المنطقة، ورفع كرة متقنة تابعها بسهولة مواني برأسه في شباك الحارس أوناي سيمون (9).

وهو الهدف الأول لفرنسا في البطولة من لعبة مفتوحة، بعدما جاءت أهداف بطل العالم 2018 في البطولة من ركلة جزاء لمبابي وهدفين عكسيين.

وتابع المنتخب الفرنسي تهديده المرمى الإسباني بقيادة مبابي الذي تسلّم الكرة وتقدم بها بسرعة عالية داخل المنطقة، قبل أن يسددها قوية نحو المرمى لكنها ارتطمت بقدم رويس (15).

وردّ يامال بمجهود فردي رائع، بعدما تسلّم الكرة خارج المنطقة، واطلق كرة مقوّسة رائعة ارتدت من القائم مباشرة في المرمى، من دون أن يتمكن الحارس مايك مينيان من التصدي لها (21).

وبات الجناح الإسباني في سن الـ 16 عاماً و362 يوماً أصغر لاعب يسجل هدفاً في النهائيات، محطماً الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة السويسري يوهان فولانتين (18 عاماً و141 يوماً)، والذي حققه في كأس أوروبا 2004.

قال لاعب برشلونة «أنا سعيد للغاية، أريد الفوز، الفوز، من الرائع أن أحتفل بعيد ميلادي هنا في ألمانيا (سيبلغ 17 عاماً في 13 يوليو الحالي) وأن أكون مع المنتخب».

وكان يامال حطّم الرقم القياسي لأصغر لاعب يشارك في نهائيات البطولة القارية، عندما خاض اللقاء الافتتاحي أمام كرواتيا متفوقاً على الدولي البولندي كاسبر كوزلوفسكي الذي شارك في أوروبا 2020 في سن الـ 17 عاما و246 يوماً.

وباغت المنتخب الإسباني منافسه مجدداً بهدف التقدم بعد مجهود رائع لأولمو الذي تخطى أوريليان تشواميني ببراعة، قبل أن يطلق كرة صاروخية ارتدت من قدم جول كونديه إلى المرمى (25).

وهو الهدف الثالث لأولمو ليتشارك صدارة هدّافي البطولة مع جورج ميكوتادزه (جورجيا)، جمال موسيالا (ألمانيا)، إيفان سخرانس (سلوفاكيا) وكودي خاكبو (هولندا).

واستفاق المنتخب الفرنسي من سباته في بداية الشوط الثاني، وشكّل جناحاه ديمبلي ومبابي مصدر قلق للدفاع الإسباني، لكن من دون فرص صريحة.

وأجرى ديشامب سلسلة تبديلات في منتصف الشوط، فأشرك جريزمان وبرادلي باركولا وكامافينجا لضخ المزيد من الحياة في منتخبه.

وحوّل جريزمان كرة عرضية وصلت إلى ديمبلي الذي أعادها إلى الخلف في قلب المنطقة من دون أن تجد من يتابعها، لكنّ رويس اخطأ في إبعادها فوصلت إلى باركولا الذي سددها فوق المرمى (76).

وردّ المنتخب الإسباني عن طريق يامال الذي سدّد من خارج المنطقة، لكنّ كرته هذه المرة مرّت بعيدة عن المرمى (82)، وتسنى لمبابي فرصة أخيرة حين سدد كرة قوية مرت فوق المرمى (86).