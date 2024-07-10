ألفاريز: «نهائي آخر»

واشنطن (د ب أ)



أكد جوليان ألفاريز، نجم الأرجنتين، أن فريقه يستحق التأهل إلى المباراة النهائية، في بطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024».

وواصل منتخب الأرجنتين حملته الناجحة للاحتفاظ بلقب كوبا أميركا للنسخة الثانية على التوالي، عقب فوزه الثمين 2- صفر على نظيره الكندي، بالدور قبل النهائي للمسابقة القارية المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

وافتتح ألفاريز التسجيل للأرجنتين في الشوط الأول، قبل أن يضيف ليونيل ميسي، قائد الفريق، الهدف الثاني في الدقيقة 51، محرزاً هدفه الأول في النسخة الحالية للبطولة، والـ14 في مشواره الحافل بكوبا أميركا، ليبتعد بفارق 3 أهداف فقط خلف الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في البطولة التي انطلقت نسختها الأولى عام 1916. وضرب منتخب الأرجنتين بطل العالم موعداً في النهائي مع الفائز من مباراة المربع الذهبي الأخرى بين كولومبيا وأوروجواي، حيث يتطلع منتخب «راقصو التانجو» للتتويج باللقب للمرة الـ16 في تاريخه، والانفراد بالرقم القياسي، ليكون أكثر المنتخبات حصولاً على البطولة، الذي يتقاسمه حالياً مع أوروجواي.

وقال ألفاريز: «يبدو الفوز على كندا سهلاً، بعد كل ما قمنا به، لكن الأمر ليس كذلك، نحن نستحق الصعود للنهائي حقاً، لقد لعبنا بشكل جيد للغاية».

وشدد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي تُوج بكأس العالم مع الأرجنتين في قطر عام 2022 «نحن في نهائي آخر، ونواجه الأمر كما يستحق».

وتحدث ألفاريز عن الهدف الذي أحرزه في كندا، حيث قال: «تمريرة رودري (دي بول) كانت جيدة، وكذلك التحكم في الكرة، لقد ركزت بشكل سيئ بعض الشيء، لكنها دخلت المرمى في النهاية».

وكان هذا هو الهدف الثاني الذي يحرزه ألفاريز في النسخة الحالية من كوبا أميركا، بعدما سبق له تسجيل أول أهداف المسابقة خلال فوز الأرجنتين 2 - صفر على كندا أيضاً في المباراة الافتتاحية للبطولة.

ورداً عن سؤال حول المنتخب الذي يرغب في مواجهته بنهائي كوبا أميركا من بين أوروجواي وكولومبيا، رد ألفاريز: «الآن لا يهم أي خصم سنواجهه، يجب أن نرتاح حالياً ونبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة».