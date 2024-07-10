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الرياضة

مارتينيز: الأفضل لم يأت بعد

مارتينيز: الأفضل لم يأت بعد
10 يوليو 2024 08:28

واشنطن (د ب أ)

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يشعر إيميليانو مارتينيز، حارس الأرجنتين، بالفخر بخوضه مباراة نهائية جديدة مع «التانجو»، بعد تأهل فريقه إلى نهائي كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024».
 وواصل منتخب الأرجنتين حملته الناجحة للاحتفاظ بلقب كوبا أميركا للنسخة الثانية على التوالي، عقب فوزه الثمين والسهل 2- صفر على نظيره الكندي بالدور قبل النهائي للمسابقة القارية المقامة حالياً في الولايات المتحدة.
وقال مارتينيز عقب المباراة التي أقيمت بمدينة نيوجيرسي الأميركية: «إنه لفخر كأرجنتيني، وممثلاً لهذا المنتخب الوطني، أن ألعب مباراة نهائية أخرى مجدداً». 
وأضاف حارس أستون فيلا الإنجليزي، الذي لعب دوراً بارزاً في تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022، عقب تصديه لأكثر من ركلة جزاء في نهائي المونديال أمام فرنسا: «إنه النهائي الرابع لي مع المنتخب الوطني، لكني أشعر كما لو كان الأول».
 واختتم مارتينيز تصريحاته، التي أبرزها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: «لقد قلت أن أفضل أيامي لم تأت بعد، وأنا أعمل كل يوم من أجل ذلك».
وتُوج مارتينيز مع الأرجنتين بالنسخة الماضية لكوبا أميركا قبل 3 أعوام، قبل أن يفوز بكأس العالم وكأس فيناليسيما، التي تجرى بين بطلي كوبا أميركا وكأس الأمم الأوروبية، عام 2022.

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