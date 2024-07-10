مدرب كولومبيا ينتظر «معركة شاقة»

واشنطن (د ب أ)



يترقب الأرجنتيني نيستور لورينزو، المدير الفني لكولومبيا، المعركة المقبلة التي تنتظر فريقه أمام أوروجواي من أجل اقتناص تذكرة الترشح لنهائي كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024».

ويلتقي منتخب كولومبيا مع نظيره الأوروجواياني اليوم «الأربعاء»، في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

وواصلت كولومبيا مسيرتها الخالية من الهزائم إلى 27 مباراة متتالية، بعد فوزها الكاسح 5 - صفر على بنما في دور الثمانية للبطولة، التي تُوجت بها عندما استضافتها على ملاعبها عام 2001، لكن المنتخب الكولومبي يواجه أوروجواي، الذي صعد لقبل النهائي عقب فوزه بركلات الترجيح على نظيره البرازيلي في دور الثمانية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.

ومنذ خسارته صفر-1 أمام الأرجنتين، في فبراير 2022، لم يعرف منتخب كولومبيا طعم الخسارة في مختلف المسابقات، وفي حال عدم الهزيمة أمام أوروجواي، سيحقق الفريق رقما قياسيا في عدد المباريات المتتالية التي تفادى فيها الخسارة.

ورغم ذلك، أكد لورينزو أن التركيز الكامل ينصب على المباراة القادمة أمام أوروجواي، قائلاً إن الرقم القياسي سيوضع في أذهان لاعبيه، عندما يخرجون من ملعب «بنك أوف أميركا»، الذي يستضيف المباراة.

وقال لورينزو: «لا أذكر الرقم القياسي لأكثر اللقاءات المتتالية تجنبا للخسارة، الأمر يتعلق بخوض كل مباراة على حدة، هذه هي المواجهة الأكثر أهمية بالنسبة لنا».

وتتطلع كولومبيا لبلوغ نهائي كوبا أميركا للمرة الأولى منذ فوزها بلقبها الوحيد قبل 23 عاماً، عطفاً على النتائج الجيدة التي حققها الفريق خلال مبارياته الأربع التي لعبها بالمسابقة حتى الآن.

فريق لورينزو هو ثاني أعلى الفرق تسجيلاً للأهداف في هذه النسخة من كوبا أميركا برصيد 11 هدفاً، لكنه سيواجه أقوى دفاع في البطولة، حيث تلقت شباك أوروجواي هدفاً واحداً فقط حتى الآن، وهو أقل عدد من الأهداف التي تلقتها شباكها في أول أربع مباريات بكوبا أميركا منذ عام 1959.

بينما تألقت الجودة الهجومية لكولومبيا حتى الآن، يتوقع لورينزو معركة شاقة ضد فريق المدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بييلسا.

أشار لورينزو: «لا أعرف ما إذا كان هذان الفريقان لعبا أفضل كرة قدم (في البطولة). لكنني أعتقد أنهما إيجابيين، ويلعبان دائماً من أجل البحث عن الفوز، وهذا ما ينذر بعرض قوي بينهما».

وتابع «بالإضافة لامتلاك أوروجواي لاعبين في أفضل الفرق في العالم وذوي جودة عالية، فإنه يتمتع بروح قتالية عالية للغاية تسعى جاهدة لتحقيق التميز».

وقال: «أعتقد أن هذا هو التحدي الأكبر، المنافسة على هذا المستوى واللعب بشكل أفضل، ستكون معركة شاقة ولكن هذا ما نهدف إليه».

وتحمل هذه المباراة الرقم 46 في تاريخ مواجهات المنتخبين بكل المنافسات، حيث حققت أوروجواي 20 فوزاً، مقابل 14 انتصارا لكولومبيا، فيما فرض التعادل نفسه على 11 مباراة خلال اللقاءات السابقة.