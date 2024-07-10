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الرياضة

ميسي.. «الهواية المدمرة»!

ميسي.. «الهواية المدمرة»!
10 يوليو 2024 08:43

واشنطن (د ب أ)

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واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي هوايته في تحطيم الأرقام القياسية، خلال مسيرته الحافلة مع «الساحرة المستديرة».
وقاد ميسي منتخب بلاده للصعود لنهائي كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024»، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، عقب فوزه 2- صفر على كندا.
وافتتح جوليان ألفاريز التسجيل للأرجنتين في الشوط الأول، قبل أن يضيف ميسي، الهدف الثاني في الدقيقة 51، محرزاً هدفه الأول في النسخة الحالية للبطولة، والـ14 في مشواره الحافل بكوبا أميركا، ليبتعد بفارق 3 أهداف فقط خلف الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في البطولة التي انطلقت نسختها الأولى عام 1916، والذي يحمله مواطنه نوربيرتو مينديز، والبرازيلي زيزينيو.
وبهدفه في كندا، تساوى ميسي مع الرقم القياسي الذي يحمله زيزينيو، أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في نسخ مختلفة من كوبا أميركا، بعدما تمكن من هز الشباك للنسخة السادسة في البطولة الدولية الأقدم والأعرق على مستوى المنتخبات في العالم.
وسجل ميسي في نسخ كوبا أمريكا أعوام 2007، 2015، 2016، 2019، 2021، و2024 الاستثناء الوحيد كان في عام 2011، وهي المرة الوحيدة التي لم يصل فيها نجم برشلونة الإسباني السابق وإنتر ميامي الأميركي الحالي للدور قبل النهائي من البطولة.
في المقابل، سجل زيزينيو في النسخ الست التي أقيمت بين عامي 1942 و1957، وفقاً للموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة.
يذكر أن ميسي، المولود في مدينة روزاريو الأرجنتينية، يتصدر حالياً قائمة أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في تاريخ كوبا أميركا، بعدما لعب أمام كندا لقائه الـ38 في المسابقة، علماً بأنه انفرد بقمة القائمة حينما لعب المباراة الافتتاحية للنسخة الحالية للبطولة، التي انتهت بفوز الأرجنتين 2-صفر على كندا أيضاً.

أميركا
كوبا أميركا
الأرجنتين
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ليونيل ميسي
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