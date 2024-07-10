دي ماريا: أودع الأرجنتين «مرفوع الرأس»

واشنطن (د ب أ)



أكد النجم الأرجنتيني المخضرم آنخيل دي ماريا، أنه سيعتزل دولياً، وهو مرفوع الرأس، بغض النظر عما سيحققه منتخب بلاده في المباراة النهائية لبطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا 2024).

وقال دي ماريا عقب الفوز على كندا في مدينة نيوجيرسي الأميركية: «بغض النظر عما يحدث في المباراة النهائية للبطولة، أعتقد أنني أستطيع الاعتزال مرفوع الرأس، لقد قدمت كل شيء».

وشدد دي ماريا: «أنا أعمل فقط، أفعل ما ينبغي علي أن أقوم به، لقد بذلت حياتي دائماً من أجل هذا القميص».

وأضاف «36 عاماً»: «إنني ممتن لكل من دعمني وللجماهير التي كان لها الفضل في تحقيق تلك الإنجازات».

وخلال مسيرته مع منتخب الأرجنتين، التي بدأت عام 2008، خاض دي ماريا 143 مباراة دولية، سجل خلالها 31 هدفاً، وأحرز مع الفريق في كوبا أميركا عام 2021، وكأس العالم وكأس فيناليسيما، التي تجرى بين بطلي كوبا أميركا وكأس الأمم الأوروبية، عام 2022.