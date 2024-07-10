إسبانيا ساخرة: مبابي دون «قناع» لمشاهدة هدف يامال!



أنور إبراهيم (القاهرة)



احتفلت وسائل الإعلام الإسبانية بالإنجاز الكبير لمنتخب «الروخا»، بالفوز على فرنسا 2-1 في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» المقامة حالياً في ألمانيا.

وانفجرت صحيفة «ماركا» عبر موقعها الإلكتروني، إشادة ومدحاً في منتخب بلادها الذي وصفته بأنه «فريق الفن»، مشيرة إلى الطريقة الرائعة التي تأهل بها إلى المباراة النهائية، بعد أن فاز بجميع مبارياته، بدءاً من دور المجموعات، ومروراً بدورالـ16، ثم ربع النهائي ونصف النهائي، وصولاً إلى المباراة النهائية التي يواجه فيها الفائز من مباراة إنجلترا وهولندا، الأحد المقبل في برلين.

وأفاضت الصحيفة في الحديث عن الهدف «الأسطوري» الذي سجله الفتى الصغير لامين يامال، ولم يفوتها الحديث عن حالة الرعب والخوف التي انتابت ديدييه ديشامب المدير الفني لـ «الديوك».

وأشارت ماركا إلى انعدام فاعلية المهاجم الفرنسي مبابي في البطولة، وقالت: خرج من دورالـ16 في «يورو 2021» من دون أن يسجل أي هدف، وها هو يغادر هذه المرة بهدف وحيد من ضربة جزاء، وتمريرة واحدة حاسمة.

كما رصدت الصحافة الإسبانية التراشق بالكلمات بين يامال وأدريان رابيو متوسط ميدان المنتخب الفرنسي، بعد الكلام الذي قاله الأخير خلال مؤتمره الصحفي، وسخرت ماركا من رابيو قائلة على لسان لامين يامال: صباح الخير رابيو أنا اسمي لامين، وعندي 16سنة، وأنت تعرف إنني لا أخاف.

وتحدثت صحيفة آس عن دخول يامال تاريخ البطولة من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أصغر هداف «16سنة و362 يوماً».

وكتبت تقول: يامال وضع فرنسا في حالة فشل وموات.

وكتبت آس مقالاً عن «اللعنة» التي أصابت كيليان مبابي في «اليورو»، وقالت: قرر أن يخلع قناعه في مباراة إسبانيا، في محاولة لصنع الفارق، ولكنه في الحقيقة فشل أيضاً، وأضاع فرصتين لم يعتد إضاعتهما، خاصة تلك التي لاحت له قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

واستغلت صحيفة موندو ديبورتيفو الموالية لبرشلونة، حيث يلعب لامين يامال، هدف هذا النجم الذهبي للسخرية من مبابي لاعب ريال مدريد، وقالت: لعب مبابي من دون قناع من أجل أن يشاهد جيداً الهدف الذي سجله يامال.

وتساءل برنامج «التشيرنيجيتو» موجهاً حديثه لمبابي: هل أُصبت بخيبة أمل من أدائك الباهت؟.